Nando González regresa a Palma el 7 de agosto con un concierto íntimo y lleno de energía

El próximo 7 de agosto, el músico y actor Nando González ofrecerá un concierto muy especial en La Movida, en Palma, donde presentará una selección de temas propios, tanto publicados como inéditos, acompañado por su banda habitual.

El repertorio incluirá canciones conocidas como El lugar, Si me nombras, Aire, Mediterraní o su nuevo lanzamiento, Cobertura, disponible ya en Spotify. Además, interpretará temas aún no editados como Por no perderte, Tan frágil, Noche canalla o Te olvido, junto a piezas instrumentales a guitarra sola o con banda.

En el escenario estará acompañado por los músicos Cristian Costantini (batería), Pepe Estrada (bajo) y Dani Nadal (teclados y voz), todos parte de la prolífica cantera mallorquina.

Una carrera como actor y músico

Nando González compagina su carrera musical con su trayectoria como intérprete. Ha finalizado recientemente la gira nacional del musical Kinky Boots y se prepara para el estreno de Tarzán, el musical, que comenzará en septiembre y llegará a Palma en 2026.

Con una carrera que abarca desde sus inicios en la escena del jazz-rock mallorquín en los años 80 hasta su participación en grandes producciones teatrales como Mamma Mía!, Casi Normales, Los Puentes de Madison o Company (dirigida por Antonio Banderas), González ha demostrado su versatilidad tanto en la música como en la interpretación.

Además de su trabajo como actor, ha sido guitarrista y cantante en giras y grabaciones junto a artistas como Alejandro Sanz, Revolver, David Summers, Hevia o Carmen París. Su discografía incluye los discos Hombre al Agua y Si me nombras, y ha participado en festivales internacionales como el de Montreux, y en conciertos junto a Sting o The Cure.