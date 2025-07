Guillem Gisbert: "Con los músicos de Manel hay un trato casi diario, y sobre todo mucho amor"

Guillem Gisbert, el cantante y compositor de Manel, se reencontrará hoy lunes con el público mallorquín con un concierto en el Atlàntida Film Fest (la Misericòrdia, Palma, 21.00 horas), donde presentará el contenido de su primer disco en solitario (Ballar la masurca!) tras quince años al frente del popular grupo catalán. “Mallorca me inspira mucha confianza, es una isla que siempre ha estado muy atada a Manel y a sus inicios. Desde el principio, con el primer disco de Manel, Els millors professors europeus, en 2008, tocamos muchísimo en Mallorca, donde siempre me lo he pasado muy bien. Junto con la provincia de Barcelona, es uno de los sitios donde he tocado más”, afirma el músico barcelonés.

Nuevas sensaciones y nuevas canciones

En la Misericòrdia, y arropado por Glòria Maurel a la batería, recién llegada de Japón tras girar con Fermin Muguruza; Jordi Casadesús al bajo, guitarra y programaciones; y Arnau Grabolosa también a la guitarra y teclados, Gisbert interpretará las canciones de un álbum, Ballar la masurca!, donde desarrolla su estilo narrativo como compositor y se abre a la experimentación sonora trabajando con diversos productores. “Está siendo una experiencia nueva para mí, en el sentido de que llevaba mucho tiempo trabajando con mis amigos, con mi banda, con Manel, y ahora estoy por cuestiones de intentar hacer cosas nuevas y de trabajar con más gente, y de aprender. Estoy muy feliz”, valora.

Confiesa Gisbert que ya en 2019, cuando andaba entregado al disco Per la bona gent, en el que colaboró Jaume Sisa y en el que incluyeron fragmentos de otros cantantes como Maria del Mar Bonet, tuvo claro que quería “aprender de otra gente, cambiar de dinámica”, y disfrutar de “un poco de viento fresco, que de vez en cuando es necesario en tu vida”.

“Me lo he pasado muy bien preparando estas canciones nuevas. Era consciente de que mi vida profesional iba a coger un rumbo distinto, pero también lo disfruto. A mí no me ha dado vértigo el empezar en solitario, me ha hecho ilusión en general, y era consciente de que estaba en otro sitio y ya me tocaba vivir otras cosas distintas. En 2008 sacamos un disco que fue una explosión del mainstream de la canción cantada en catalán, y ahora lo está viviendo otra gente joven. Yo estoy muy cómodo en mi situación actual”, asegura.

La mejor manera de empezar una canción

Gisbert sostiene que “en un oficio creativo como el de músico hay aprender a vivir con la sensación de estar perdido” porque “nadie está todo el rato convencido de lo que está haciendo, o sabe cuál será el siguiente paso, o todo el rato se siente en posesión de esa inspiración necesaria para lo que quiere hacer. Estás todo el rato intentando cazar mariposillas que muchas veces no aparecen”.

“La mejor manera de empezar una canción es no pensar que va a ser una obra maestra. Cualquier cosa que tu hagas en tu casa en un momento dado si la comparas con algo mezclado y masterizado que te gusta en Spotify siempre suena fatal. Siempre es mejor empezar con el listón bajo y luego si hay alguna cosa que sea buena, ya te sorprenderá”, añade.

Con el resto de integrantes de Manel, Arnau Vallvé, Martí Maymó y Roger Padilla, Gisbert mantiene una relación excelente: “Hay un trato casi diario, y sobre todo mucho amor. Es mi grupo de música y estoy convencido de que en un futuro no muy lejano haremos cosas”.