Samantha Hudson estrena en el festival Atlàntida su serie "para arrojar luz" sobre el arte contemporáneo

La cantante Samantha Hudson se ha adentrado de nuevo en un museo, en este caso en el Aljub de Es Baluard, para presentar la serie ¿No seré yo una obra de arte?, en la que ella entrevista a diferentes personas relacionadas con el arte contemporáneo. La propuesta del Atlàntida Mallorca Film Fest para este pasado sábado, 26 de julio, fue la de proyectar a lo largo del día todos los capítulos de esta producción de Filmin que se estrenará el 1 de agosto. El público pudo entrar y salir libremente de la sala, participar en un concurso de dibujo y disfrutar de la música de Aina Bibiloni al final de la jornada. En este documental, la mallorquina recorre diferentes centros culturales para «bajar a tierra todo ese lenguaje tan denso, tan elitista y tan pretencioso» y «arrojar luz sobre esta bruma tan difusa», declaró.

Samantha Hudson asistió en diferentes momentos del día a la proyección de su serie. / MANU MIELNIEZUK

Hudson acudió al inicio de este maratón audiovisual para presentar al público la serie, dirigida por David Navarro, de la que confesó que tan solo había visto el trailer. «Esto lo he presentado como un documental, pero es una falacia mayúscula. En realidad es un programa de entrevistas a agentes culturales del arte contemporáneo, tipo un galerista, una directora de un museo, un artista, una crítica de arte... todos trabajos completamente inventados que nadie sabe qué significan y para eso me han traído aquí», comentó con su particular sentido del humor.

El maratón de capítulos comenzó sobre las once de la mañana con la realizada al artista Abel Azcona en Bilbao. Con él, Samantha Hudson charla sobre qué es una performance, procesos creativos y mucho de la vida personal de ambos, incluso de la excomunión de la Iglesia católica.

El festival organizó un concurso en el que los asistentes debían dibujar a Samantha Hudson, en alusión al título de la serie. El premio era un año de suscripción gratis a Filmin.

Gala inaugural

Tras dos jornadas de charlas y proyecciones, este domingo por la noche se celebrará la gala inaugural del Atlàntida en el patio de La Misericòrdia. Allí, se entregará el premio Master of Cinema al director Rodrigo Sorogoyen. El festival continuará a lo largo de la próxima semana y el domingo 3 de agosto se celebrará la clausura, presidida por la reina Letizia. En esa noche se entregará otro Master of Cinema al compositor de música para películas Alberto Iglesias.