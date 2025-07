L’any 1949, l’any en què George Orwell publicava la novel·la 1984, poc abans de la seva mort, escrivia: «Jo pens que alguna de les coses que succeeixen al meu llibre podrien arribar a passar, perquè aquesta és la direcció que pren el món d’avui». Succeeix en un país dominat per un govern totalitari que manté en contínua vigilància els ciutadans i espia els seus pensaments a fi de mantenir l’ordre. Es tracta d’una advertència seriosa –va escriure Erich Fromm- i seria lamentable que aquest llibre s’interpretàs com si fos una descripció més de la barbàrie stalinista i no hi sabéssim veure que es dirigeix al nostre temps. Orwell sabia que el pensament totalitari havia posat arrels i ho va dir mitjançant una paràbola: una societat és governada per un Partit Únic i els seus membres s’enriqueixen mentre la majoria de la gent, a la qual el Partit manté pobra i distreta, no pot alçar la veu ni rebel·lar-se.

Llavors, el Partit Únic ha instaurat un cos de policia que controla el pensament i ha elaborat una neo-llengua de lèxic reduït amb la finalitat de reprimir el pensament de la gent. Si la llengua s’empobreix, si aconseguim restringir el vocabulari, si s’anul·len les capacitats d’expressió, també acoseguirem que es restringeixi la capacitat de pensar. Perquè pensam a través del llenguatge.

Amb la manipulació del llenguatge es destrueix qualsevol pensament contestatari, mentre es manté els ciutadans sota vigilància perpètua, alhora que són detinguts o fets desaparèixer els sospitosos. Les paraules han perdut el sentit al país on Orwell situa el seu relat. I he d’afegir que, en un article publicat al mateix temps que la novel·la, ens va oferir múltiples exemples d’aquest afany d’ajustar els significats de les paraules. Quan les ciutats són bombardejades i els habitants ferits de mort, i els seus habitacles destruïts a causa de les bombes, llavors d’això se’n diu «pacificació», quan milions de treballadors del camp són expulsats de les seves terres i llançats als camins sense res més que el que poden emportar-se a sobre, d’això se’n diu «un transfer de població» o «una rectificació de les fronteres». Quan la gent és empresonada durant anys sense judici i abatuda sota una bala al clatell, o remesa als camps gelats de l’Àrtic per morir-hi d’escorbut, d’això se’n diu «eliminació d’elements sospitosos». Aquesta fraseologia -continua dient Orwell- és necessària si es volen nomenar les coses sense evocar les imatges mentals que hi corresponen.

Aquesta llengua confusa, plagada d’eufemismes o d’imprecisions la retrobam ara. Segurament haurà existit sempre. He llegit que algú, en parlar de la guerra d’Israel contra Gaza, deia, simplement, que es tracta d’una «guerra asimètrica». I es diu, per parlar de l’assalt de les tropes israelianes, que es tracta d’un «setge persistent»... I es parla del «valor immobiliari» de les riberes de Gaza, de «l’annexió» del territori, de la “proporcionalitat» de la venjança, de les «activitats militars», per no parlar de genocidi. Se’ns diu que el crit de «Palestina lliure» significa el mateix que «Heil Hitler».

I ara, les fake news, les notícies falses que cerquen generar desinformació i engany. El llenguatge no és innocent, a l’hora de fer que les coses semblin el que no són. Una realitat falsejada genera éssers humans falsos. I els éssers humans falsos generen altres realitats també falses. Sovint ens costa saber què és real i què no ho és. Què vol dir, per exemple, «capitalisme desmaterialitzat»?

Orwell ens advertia de la necessària prevenció: Si la llengua s’empobreix, si l’ús de la llengua és de cada dia més restringit, també es restringeix el pensament. I s’empobreix el projecte d’elevar a través del llenguatge, la consciència col·lectiva. Perquè, en despullar les paraules dels seus significats legítims, les convertim en un instrument de domini. Ho fa sovint el discurs polític: empobreix la llengua i corromp el significat. És evident que, en manipular les paraules, també es manipula el pensament.