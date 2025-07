Joan Maura, cineasta mallorquín: «Contar una historia y escribir su guion son lenguajes diferentes»

«Engabiat» es el título ¿de qué es metáfora esa jaula?

Del duelo, del duelo familiar que sigue a una muerte por accidente de tráfico. El padre y la hija, que conducía el coche en el que murió la madre, cambian la manera de comunicarse después de la tragedia. La metáfora, más que en la historia en sí, está en otro elemento que sobrevuela, nunca mejor dicho, la película: un pajarito enjaulado, animal de compañía de la persona que se ha ido y que bien puede representarla a ella. El duelo enjaulado, el que no saben como afrontar los que quedan.

Por tanto imagino que no hay exteriores.

Cierto, todo ocurre en un solo espacio, la casa en la que viven los protagonistas, que por cierto es la mía en la vida real. Una casa que, para padre e hija, también se convierte en jaula. Un espacio en el que aparece el conflicto: ¿quién cuidará de la mascota? Pues la muerte, el dolor, a veces nos convierte en egoístas.

Para usted ¿qué fue más fácil, escribir el guion o plasmarlo en imágenes?

Redactar el guion, sin duda, pues es una cosa que puedo hacer en solitario sin depender de nadie. Encontrar las imágenes que transformen lo escrito en un film es, para mí, lo más difícil. Y, entre medias, está otro trabajo que no se ve pero que lleva mucho tiempo: el de la producción, que implica buscar financiación, localizaciones, actores, cámaras, así como controlar los tiempos para cada cosa. El cine es un arte en el que se contrala el tiempo.

¿Cómo fue poder contar con Pep Cruz y con Alba Pujol para encarnar a esos dos personajes?

Mire, cuando escribía el guion pensaba siempre en que el papel del padre lo podría interpretar Pep Cruz, un actor que no conocía personalmente, pero al que siempre he admirado. Contactamos con él después de verlo en una obra de teatro en la que también trabajaba Alba Pujol y que, precisamente trataba el tema de la muerte. Xesc Mulet consiguió los contactos, les enviamos el guion y aquí está el resultado. Un sueño hecho realidad.

¿Cuándo pensó que este guion podría convertirse en película?

Inicialmente lo escribí para practicar, sin pensar en que podría materializarse, como otros guiones que tengo que, seguramente nunca llegarán a convertirse en imágenes. Fue encontrarme con La Periférica y con Xesc Mulet y empezar a pensar que bien podría hacer realidad el proyecto. Ellos lo tuvieron más claro que yo mismo, incluso en el primer borrador aparecía la posibilidad de convertir la historia en un largometraje. Así que mis valedores fueron los miembros de la productora La Periférica, una pieza importantísima dentro del panorama cinematográfico mallorquín. Es un referente para los que queremos dedicarnos al cine en todas sus formas. Y no es una cuestión mía, subjetiva, lo demuestra la cantidad de proyectos internacionales en los que está colaborando.

¿Qué han aportada esos actores al proyecto, aparte de interpretarlo, claro?

Pues han sugerido ideas que, en muchos casos, hemos tenido en cuenta. Y una cosa muy importante, me han hecho sentir guionista, además de director. Ellos han sabido ver cómo es el trabajo solitario del que hablaba antes. Ante una duda, el guion es lo primero y ellos así lo han entendido.

¿Qué se encontrará el público asistente cuando se apaguen las luces y empiece la proyección de «Engabiat»?

Pues se encontrará con una historia íntima, pues todo pasa en un solo espacio, aunque amplia en contenido. Espero y ese es mi mayor deseo, que el público llene los huecos que la historia va dejando, pues de eso se trata, de que cada uno llene lo que no se dice o cuenta. Se encontrará con dos personajes que no saben como tratar el duelo, que no saben cómo tratarse entre ellos después de la rotura que implica lo que ha sucedido: una madre muerta en un accidente de tráfico en el que la hija conducía el coche siniestrado. La presencia femenina, la materna, desaparece y entonces ¿qué ocurre? Con todo eso se encontrará el público. Y añado una observación: la actriz que representa puntalmente a la madre, es la mía propia, Dolça García.

El duelo siempre presente ¿por qué ese tema?

El duelo nos da más sentido al día a día. La ausencia es lo que hace que caminemos hacia adelante. No puedo concebir una vida en la que nunca falte nada ni nadie. Personalmente pienso mucho en la gente que he tenido cerca y ya no está. El olvido no es bueno.

¿Qué hay de autobiográfico?

Nunca ha utilizado temas propios para mis guiones, aunque sí he plasmado situaciones que me han contado o que he podido conocer de primera mano. No he perdido ningún ser querido por un accidente de tráfico, pero sí conozco a personas a las que les ha pasado. Ellas me han inspirado. Hablar con ellas, empatizar con ellas, eso es lo que he hecho. Aunque después viene la fuerza narrativa, que es otra manera de abordar la información que has recopilado. Una cosa es contar una historia y otra escribir el guion al que ella conduce, son lenguajes diferentes.

¿Ha pensado que ese guion lo dirigiera otra persona?

Claro. De hecho, estoy en conversaciones para intentar que alguna de mis historia escritas y guionizadas, se conviertan en película dirigida por otro. Al escribir un guion nunca pienso que lo dirigiré yo mismo, sería contaminar la historia, la narrativa. Cada director pensará en cómo encuadrar una escena o cómo trabajarla con los actores, ese no es el trabajo del guionista.