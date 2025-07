Corxeres d’estiu (VIII)

Després del mal temps arriba la calma, encara que tots els pronòstics indiquen una baixada de les temperatures per aquest cap de setmana i dies següents, cosa que no ha de ser motiu per deixar d’anar als concerts que ens proposen les diferents institucions i associacions, alguns prop de casa.

Per començar, avui dissabte i a l’església d’Alaró (11.30h), Miquel Bennàssar ens recorda musicalment la data de la mort de Bach, que no és altra que la del 28 de juliol de 1750, quan el mestre tenia seixanta cinc anys. Amb el títol de Sempre Bach, l’organista i la soprano Ananda Bernstein ens acostaran diverses obres del geni alemany.

El capvespre tenim a Can Prunera de Sóller (20h), el duo de veu i guitarra format per Clara i Pere Fiol oferint un repertori de cançons populars en català de Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Serrat o Raimon.

A la mateixa hora a Son Puig de Puigpunyent, Baba Ganoush interpretarà obres pròpies mesclades amb temes tradicionals.

Al claustre de Montision de Palma, també avui a les 20.30 hores, una Gala d’Òpera amb l’Orfeó Balear, solistes vocals i la Camerata Balear, dirigits tots per Daniel Mulet. No molt lluny, en el claustre de Sant Francesc, també de Palma (22h), una cita amb el guitarrista Damià Timoner, interpretant, de manera íntima, temes propis i versions de cançons pop. La vetllada anirà acompanyada d’un tast de vi.

Tot sense oblidar que avui a Can Hereveta de Porreres, tanca la Mobo Fest 2025 amb Amaia, Mishima i Júlia Colom entre altres artistes.

El Festival de Música de Deià presenta avui al mirador de Can Corraca (20h), «Geometrical sardine», jazz progressiu amb projeccions. Els intèrprets són Joan Roca (baix), Jaume Rosselló (guitarra), Pep Aspas (bateria) i Toni Cobos (imatges).

Una hora més tard (21h), al Claustre de Sant Françesc de Sineu, la soprano Cynthia Zielski i el pianista Alfredo Oyaguez, oferiran un repertori titulat «Broadway and Hollywood». En el programa ens trobarem composicions del cançoner americà dels anys 30, 40 i 50 del segle XX signades per George Gershwin, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Cole Porter i Kurt Weill.

I demà diumenge tenim, en el jaciment arqueològic de les talaies de Can Jordi de Santanyí (20.30h) una vetllada musical que segueix a una visita guiada (19h) amb l’arqueòleg Miquel A. Salvà. Miquela Lladó, Francesca Suau i Victorí Planell, formen el grup Trescant, els tres, amb la col·laboració de Silke Hamann dedicaran una hora de música a la memòria de Joan Antoni Sunyer Montserrat.

A Portocolom, a la zona de Sa Bassa Nova (22h), la Banda de Música de Felanitx, el Barcelona Gospel Messengers i el Cor Gospel de s’Aula de Música, amb Ramon Escalé al piano i Andreu Moreno a la bateria oferiran un repertori curiós amb arranjaments fets pel mateix Escalé. L’espectacle porta per títol Symphonic Gospel.

I dilluns matí (12h), concert d’orgue a Sant Vicenç Ferrer de Manacor.