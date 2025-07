Joan Barceló: «Para ser miembro de una orquesta debes dejar aparcados todos tus egos»

Nacido en Felanitx, es miembro de la sección de trompas de la Orquestra Simfònica desde su fundación en 1989, aunque ya formaba parte de la antigua Orquestra Ciutat de Palma. Desde hace 10 años dirige y coordina las actividades de la Jove Orquestra Illes Balears

¿Cómo surgió la idea de crear una orquesta formada por jóvenes?

Fue una propuesta que nació desde los propios alumnos, pues algunos de los que estudiaban en el conservatorio querían seguir tocando obras de repertorio de orquesta. Si bien al primer ensayo acudieron unos pocos, ocho solamente, el boca a boca hizo que en poco tiempo ya tuviéramos una plantilla considerable. Lo curiosos del caso es que no sé muy bien qué vieron en mí, pues mi formación como director era nula, había trabajado un poco con don Antoni Mateu o con Mestre Tomeu Artigues, que en aquella época dirigía la Banda de Música de Felanitx y nada más. Así que fui el primer sorprendido de que se me ofreciera iniciar el proyecto.

Ha mencionado el repertorio sinfónico. ¿Qué entendemos con esta expresión?

Mire, una cosa es aprender las sonatas para violín o la parte solista de un concierto para trompa o clarinete y otra muy distinta es tocar la partitura que el compositor escribió para acompañar esos conciertos. No todo el que estudie violín llegará a ser solista, pero bien puede llegar a ser músico de orquesta, a formar parte incluso de la nuestra. Por tanto, además de estudiar las obras maestras escritas para cada instrumento, los alumnos deben estudiar y practicar los pentagramas orquestales. Para ser miembro de una orquesta debes dejar aparcados todos tus egos, para ser parte de un todo; un conjunto que sin tu grano de arena no sería lo mismo pero que sin los demás componentes tu trabajo no serviría. A partir de ahí, al ser parte de un todo, puedes hacer otras cosas, como música de cámara o puntualmente tocar de solista.

Y eso lo empezó usted en solitario.

No, tuve la ayuda inestimable del ahora tenor Joan Laínez, que dejó de ser parte activa del proyecto para iniciar una carrera internacional. También tuve el apoyo de compañeros míos de la Simfònica, como Felipe Témez, Elisabeth Romero o Barbara Wallus, que vieren con muy buenos ojos la iniciativa y quisieron participar aportando su experiencia. Para los jóvenes, saber que podrás tocar junto a profesionales de tu instrumento, les ha dado siempre un coraje enorme. Ese es uno de los puntos fuertes de la Jove Orquestra: contar con el apoyo de profesionales que saben de lo que hablan. También debo decir que, en el capítulo de solistas, hemos contado con músicos de primer nivel. Profesionales a los que cuando he acudido y explicado la iniciativa, no han dudado en participar y, en muchos casos además dando sesiones magistrales. Todo un lujo.

¿Qué valores, además de los musicales, se aprenden en una orquesta de jóvenes?

A ser disciplinado, eso es fundamental, pero también a saber que eres una parte de un conjunto, a tener mentalidad de grupo, que no trabajas solo. Cosa que, para un músico, que en la mayoría de veces estudia en solitario, no es fácil, al menos al principio.

¿Cuántos músicos forman la Jove Orquestra?

Depende. Hemos tenido temporadas con exceso de solicitudes y en cambio otras con menos miembros, ahora bien, siempre hemos podido llevar a cabo el repertorio habitual de una orquesta sinfónica: Mozart, Beethoven, son imprescindibles. Piense que además de los jóvenes que quieren ser músicos de orquesta, se han ido incorporando otros que, por los motivos que sean, habían dejado los estudios en el grado medio para estudiar otra cosa. Para estos también hay un lugar en la Jove Orquestra, siempre que tengan un mínimo de conocimientos, claro. Así que en algún momento han convivido personas de catorce años con otras de cuarenta.

Tema ensayos.

Si bien al principio trabajábamos semanalmente, desde hace unos años hemos cambiado el sistema y lo que hacemos ahora es ensayar de forma intensa un programa concreto, el que después vamos a ofrecer en los teatros o instituciones que nos lo pidan. Pues, una cosa muy importante es que son los ayuntamientos los que aportan en cada ocasión parte de lo que cuesta el concierto, el resto proviene de la taquilla.

¿Cómo cree que ha evolucionado el saber musical de los jóvenes instrumentistas en esos diez años?

Puedo afirmar que el nivel ha subido y mucho. Lo he constatado año a año. La labor que están haciendo los conservatorios es impagable. De hecho, hemos programado obras con solista en las que el rol protagonista lo ha interpretado alguno de los jóvenes músicos de la orquesta. Y eso no es todo, también jóvenes compositores han querido escribir alguna partitura para nosotros, como Pau Cladera, el guitarrista y compositor Bartomeu Artigues o Antoni Mayrata, cuya «Simfonia Tramuntana» se pensó para la Jove Orquestra.