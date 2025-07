30 años de Cap pela, el grupo que siempre cautiva al público /

Cap pela, grupo pionero de la música a capela en Balears y uno de los máximos exponentes de este estilo en la escena nacional, celebra 30 años de carrera. Una efeméride que sus integrantes, Esther Barceló, Sofía Domènech, Begoña de la Iglesia, Carol Domènech, Guillem Ramon y Joaquim Domènech, empezaron el año pasado y concluirán este verano, con una serie de conciertos programados en el Claustre de Sant Domingo de Pollença (30 de julio), Sant Salvador de Artà (31 de julio), Llucmajor (5 de agosto) y Alcúdia (20 de septiembre).

Una gran familia

“Cap pela es como una gran familia, de hecho algunos de nosotros somos hermanos de sangre. Llevamos toda la vida juntos. Ese podría ser el secreto de nuestra longevidad. Realmente nos llevamos bien, nos presionamos lo justo, hacemos los conciertos que queremos, funcionamos por proyectos que nos interesan... ese también es uno de nuestros secretos”, confiesa Joaquim Domènech.

Grupo numeroso es en muchas ocasiones un sinónimo de decisiones difíciles en un mundo tan complejo y competitivo como el de la música. “Nosotros somos bastante asamblearios, lo cual quiere decir que muchas veces se nos retrasan bastante las decisiones. Si alguien no lo ve claro, hasta que o cede o nos convence al resto, la decisión queda en el aire. Muchas veces lo que funciona mucho es la urgencia, cuando queda poco para algo es cuando se deciden las cosas rápidas”, se sincera.

Los orígenes

Los orígenes de Cap pela se remontan a principios de la década de los 90, cuando un grupo de amigos, todos estudiantes de la UIB, decidieron entregarse a una de sus grandes pasiones. “Nuestros padres tenían miedo de que nos dedicáramos a la música. La mayoría de nosotros estudiábamos Magisterio musical, nos gustaba mucho la música clásica y buscábamos una alternativa de hacer música vocal moderna. De ahí salió todo, un poco por casualidad, como una broma, quedábamos para cenar, hacíamos cuatro temas, a partir de ahí salió un concierto y ya no paró”, recuerdan.

El primer concierto de Cap pela tuvo lugar en la biblioteca de Can Torró, en Alcúdia, en mayo del 94. “Para lo que éramos por entonces, salió perfecto”, asiente Domènech. En aquel momento, la música a capela era algo novedoso en España y pronto el grupo mallorquín se ganó el cariño y el respeto del público. “Nosotros conocíamos a los Golden Apple Quartet (música y humor), los Stupendams (grupo vocal femenino creado en el 89 en Barcelona que popularizó este género) también nos gustaban mucho, al igual que un grupo italiano que ganó en San Remo en 1995 (en la sección de Nuove Proposte), Neri per caso, y después estaban los típicos grupos americanos, como Take Six, conocido por su mezcla de jazz, R&B e influencias espirituales”, apuntan.

Alemania, capital de la música a capela

“De cuando nosotros empezamos a ahora han aparecido muchos grupos, aunque en Mallorca no hay tantos. Donde hay mucha tradición es en Alemania, donde solemos actuar. Aquello es el Disneylandia de la música a capela. En general la música está más valorada allí, tienen cultura de ir a conciertos, aunque no nos conozcan la sala siempre está llena”, comentan.

Con motivo del 30 aniversario, Cap pela está preparando nuevo disco, que podría ver la luz en 2026. El álbum contendrá desde temas propios a canciones tradicionales interpretadas con su peculiar estilo.