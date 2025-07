El mundo del heavy metal en Mallorca llora la muerte de Ozzy Osbourne, una leyenda tan "excéntrica como inteligente"

El mundo del rock se ha teñido de negro con la muerte de Ozzy Osbourne. La voz de Black Sabbath, conocido como el Príncipe de las Tinieblas, falleció este martes 22 de julio en Birmingham a los 76 años.

La noticia ha sacudido al mundo del rock y a miles de seguidores que lo consideraban mucho más que un músico: una leyenda viviente que parecía inmortal.

En Mallorca, donde la escena heavy siempre ha encontrado su espacio, la noticia ha calado hondo. Músicos veteranos y fans de todas las edades recuerdan su influencia como algo fundacional, parte del ADN de su educación musical. Cuatro personalidades del género musical hablan sobre su reacción a la muerte del artista.

El artista en uno de sus conciertos / CARSTEN REHDER

Tolo Grimalt, guitarrista con trayectoria en bandas como Skyline, afirma que Osbourne fue una figura clave en su formación musical: “Es un personaje icónico que ha escrito la historia del rock con mayúsculas”, asegura.

Según Grimalt, el rockero británico fue un referente para toda una generación: “Con sus excentricidades, fue un modelo para los músicos de los 80. Me sorprende que haya llegado a los 76; los médicos lo consideraban una anomalía”, comenta.

El grupo Black Sabbath / JIM COOPER

El guitarrista mallorquín, recuerda una conversación con el productor Michael Wagener, quien trabajó con algunos de los nombres más importantes del género: “Me dijo que le daba pena la imagen pública que tenía Ozzy. Era excéntrico, sí, pero también muy inteligente y tenía las ideas claras”, recuerda las palabras del productor con más de 90 discos platino.

Una figura de iniciación musical

Kasio, bajista con más de dos décadas de experiencia en grupos como Dame k Fume e Impresentables, rememora cómo el impacto de Black Sabbath marcó sus primeros años como oyente: “Fue de lo primero que escuché cuando era pequeño. En aquella época estaban los kinkis y los del metal. Nos reuníamos en casas para escuchar música”, recuerda.

"Tuvo la oportunidad de despedirse a lo grande antes de morir" Kasio — bajista

Cuenta que un vecino mayor les introdujo en grupos como los Beatles, pero que una canción en particular le marcó: Paranoid, de Black Sabbath. También menciona con emoción el último concierto que ofreció Osbourne el pasado 5 de julio en Birmingham, donde compartió escenario con Metallica, Guns N’ Roses y Pantera: “Parecía que había hecho un pacto con el diablo. Tuvo la oportunidad de despedirse a lo grande antes de morir”, dice.

Carles Grauches, bajista en formaciones locales como Rock & Press, destaca la figura de Osbourne como parte esencial del ADN del heavy metal: “Black Sabbath y Ozzy Osbourne son heavy metal en estado puro. En los 80, cuando te metías en este mundo, eran lo primero que escuchabas”, afirma.

Actualmente trabajador de los juzgados, Grauches decidió rendirle un pequeño homenaje personal el día después de su muerte: “Hoy he llevado una camiseta de Black Sabbath al trabajo. Me he cruzado con gente escuchando su música por la calle”, cuenta.

Entre lo teatral y lo irrepetible

Luis Massot, del grupo Taifa, también recuerda el impacto que tuvo Osbourne en su generación: “La muerte es inevitable, pero solemos pensar que nuestros ídolos son inmortales”, reflexiona. Massot recuerda con cariño la época en la que compraban discos y grababan canciones en casetes con sus amigos.

Ozzy Osbourne, un artista excéntrico / ADAM WARZAWA

Sobre la imagen pública del artista, marcada por anécdotas exceéntricas como la famosa escena donde ingirió un murciélago, afirma: “Yo creo que era un 50% personaje y 50% persona. La calidad y la creatividad que hubo en aquella época probablemente ya no se puedan repetir”.