Corxeres d’estiu (VII)

Hem passat Santa Margalida. I de la monja passam a Sant Jaume, patró de diversos indrets de Mallorca. A l’entorn de la festa del sant s’organitzen concerts concrets i a la vegada segueixen els habituals dels cicles estiuencs.

Per començar, tenim la Mobofest, el festival del Pla de Mallorca, pensat per a joves però també per a altres edats. Demà s’inicien les sessions que, a Can Hereveta de Porreres, mantindran oberta la cultura musical fins dissabte. Dijous tenim un programa amb Carlangas i Miquel Serra. Demà passat, divendres, na Rita Payés i na Catalina Pocoví i dissabte Amaia, Mishima i na Júlia Colom, sempre amb altres grups i cantants de primera fila.

De totes maneres per avui tenim altres propostes, com la de la cantant Lorena Bonnin i el guitarrista Samps Renwick a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa (21.30h).

A Son Marroig (20.30h) avui també, recital del baríton Krzysztof Biernacki amb Michael Baron al piano. En el programa, obres de Beethoven, Chopin, Liszt, Guastavino i Obradors. El concert es repetirà en el Palau March de Palma, divendres a les 20.30 hores.

A l’església de Portocolom (21h) demà dijous acaba el cicle de Música Antiga amb el cor i ensemble Ars Antiqua que dirigeix Eulàlia Salbanyà. Juntament amb el flautista Enrique Sánchez i la sopranobinterpretaran el que han titulat «Un tast de música francesa del segle XVIII». En el programa ens trobarem amb composicions de Mademoiselle Duval, Michel-Richard Delalande, Jacques-Cristophe Naudot, Jean-Philippe Rameau i Jean-Joseph Cassanéa de Mondeonville.

I als Jardins de Can March de Cala Rajada (22h), les Serenates Musicals porten el jazz de Biel Ballester i el seu quintet.

A l’església de la Colònia de Sant Pere, la Setmana de Música Antiga es tanca demà dijous amb un concert en el qual sonaran obres de la família Bach, en concret de Johann Sebastian i algun dels seus fills músics. Nadal Roig acompanyarà al clavicèmbal a la flautista Giulia Alberani.

El cicle Els Dijous a Can Tàpera presenta a l’esplanada de la Fundació Sa Nostra (20.30h) el grup La Granja.

A Sa pobla, demà comença el Festival de Jazz amb Christian McBride, Benny Green & Gregory Hutchinson al Parc de Can Cirera (22h).

Al mirador de Can Corraca de Deià (20h), sessió de tangos amb Sergio Bustos i Santiago Carbone. I en el Port des Canonge de Baynalbufar (20.30h), Aina Tramullas.

Divendres 25, el pati del Museu de Mallorca (20.30h) acollirà una gala de vi i òpera amb la soprano Nadia Akaârir, el tenor José Manel Sánchez i el pianista Francesc Blanco.

A un altre pati, el del castelll de Bellver (21h), també divendres, la Banda de Música de Palma convida a un viatge per la música contemporània amb obres que dialoguen amb els estils de Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel, Gustav Holst, Bela Bartók, Asins Arbó, Luigi Boccherini i el pare Antoni Soler.