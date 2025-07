Bronce mundial para la escuela mallorquina Palma on Stage en la World Cup Dance celebrada en Burgos

La escuela mallorquina Palma On Stage, dirigida por Laura Álvarez y Hakem Zakaria, ha regresado de la World Cup Dance, celebrada en Burgos del 3 al 12 de julio, con unos resultados que consolidan su proyección internacional. El equipo ha obtenido una medalla de bronce en la categoría junior de solo contemporáneo, gracias a una coreografía del propio Zakaria, titulada Somebody That I Used to Know, basada en la popular canción, que alcanzó una puntuación de 91 puntos.

La competición ha reunido a representantes de más de 65 países de todo el mundo, y ha permitido a la academia posicionarse entre las mejores agrupaciones del panorama internacional. Además del bronce, el equipo ha logrado entrar en el top 5 mundial en categorías como el claqué.

La bailarina Hannah Grace en 'Somebody that I used to know' / World Cup Dance

Según explica Laura Álvarez, algunas posiciones sorprendieron al equipo debido al alto nivel de la competición. “En algunas categorías fue una sorpresa estar tan arriba, ya que competíamos con escuelas muy potentes de países como Italia o Inglaterra, pero fue un logro después de tanto esfuerzo de nuestras chicas”, señala.

Destaca también que las competiciones son un aliciente importante para su alumnado. “Son una meta real, ya que les permite ver cómo compiten otros equipos y superarse cada año”.

Baleares por encima de otras representaciones nacionales

On Stage fue la única representación balear en el campeonato, donde también compitieron escuelas de Madrid, Andalucía y Catalunya. A pesar del alto nivel, el equipo mallorquín ha logrado quedar por encima de las demás delegaciones españolas en la mayoría de categorías, destacando por su creatividad y calidad técnica.

Además, la directora incide en que el jurado valoró especialmente la propuesta artística del equipo mallorquín. “Nos decían que nuestras coreografías eran innovadoras y originales”, afirma Álvarez.

Representante de Palma On Stage en la competición / World Cup Dance

Al margen del reconocimiento internacional, la participación en el campeonato se tradujo en una recompensa académica: el equipo ha obtenido una beca para continuar su formación en el prestigioso Institut del Teatre de Barcelona.

La preparación para la World Cup Dance es larga y exigente: los ensayos comienzan en octubre, ya que la competición tiene lugar en primavera. De cara a la próxima edición, que se celebrará en Irlanda en 2026, el equipo ya se ha marcado como objetivo clasificarse y volver a competir al más alto nivel.