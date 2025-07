El diseñador Sebastián Pons inicia una nueva etapa con Egipto como destino

El reconocido diseñador de moda Sebastián Pons inicia una nueva etapa en la que creará prendas en Egipto para venderlas después en Mallorca «a precios bastante más asequibles» que la colección de piezas exclusivas de Muchache.

Esta línea de ropa producida por artesanos de la zona de Luxor, con la que tiene relación desde hace décadas, estará disponible a partir de la próxima temporada en una serie de tiendas seleccionadas de la isla, que posteriormente ampliará a Eivissa y Menorca.

«A principios de agosto volveré a Egipto para empezar a trabajar en el proyecto. Estoy muy ilusionado debido a que se abre un nuevo episodio en mi vida», tal como destacó poco antes de presentar la colección de este año, titulada El destino de Nasser.

Precisamente el nombre es un guiño a su siguiente capítulo vital. El segundo apellido de Sebastián Pons es Bennassar, que significa ‘hijo de Nasser’, y así es como le llaman en el país del Nilo.

Avance de la próxima colección

«Nasser soy yo, como puedes imaginarte, y el destino me ha marcado. Me pregunto quién ha escrito el guion de mi vida porque cada día me da sorpresas, me abre nuevos caminos y posibilidades», se congratula.

Un avance de esa puerta recién abierta fue dado a conocer este viernes en la presentación de las dos líneas de la colección, la mallorquina y la egipcia.

Respecto a esta última, el diseñador parte de prendas que ha ido adquiriendo en dicho país y las ha desmontado y vuelto a recomponer con un estilo «más occidental e informal».

Dos modelos con vestidos de la línea egipcia / Carina Rigo

Casi todas son vestidos largos, aunque algunos de ellos los ha convertido en camisas y camisetas, donde predominan los colores vivos, los bordados y las líneas geométricas con telas de calidad. En un futuro, aún sin fecha definida, también hará una línea más asequible de estilo mallorquín.

Las prendas exclusivas creadas para Muchache protagonizaron la primera parte del evento, que tuvo lugar en su tienda-taller ubicada en s’Alqueria Blanca.

Se trata de «una reinvención de la silueta de la vestimenta mallorquina», ya sea en faldas largas, pañuelos que se transforman en tops, rebosillos, túnicas, kaftanes, camisas largas payesas, pantalones y calçons de bufa.

En todos ellos predominan las rayas, «una constante en los pueblos mediterráneos», y entre los tejidos destacan el algodón, el lino y la seda, con colores terrosos, azules y verdes.

Para el creador, que se halla «en un momento de gran introspección», esta nueva colección «es un resumen de toda la carrera. La marca Muchache fue para hacerla desde Mallorca. El objetivo marcado se ha cumplido, que ha sido crear una estética y trabajar con artesanos locales a través de una moda más cercana», además de «volver a la esencia, que está siempre presente».

Sin embargo, la introspección le ha hecho ser consciente de que tiene «el alma partida entre la isla y Egipto. Ya llevo casi tres décadas visitando el país de las pirámides. Allí tengo una familia, hermanos, un núcleo de gente, la fundación con la que trabajo, Afaq Luxor, los sastres, artesanos, bordadores..."

"La parte que falta en Mallorca para poder producir moda la he encontrado allá. Yo siempre digo que nuestro pasaporte es europeo y el corazón, mediterráneo, por lo que me parece muy lógico trabajar con países mediterráneos, con los que tenemos muchas similitudes».

Lo demostró la segunda parte del evento de El destino de Nasser, que se adentró en un bazar árabe recreado en la antigua cuadra de su casa, ambientada con música y aromas orientales para conocer la línea de moda egipcia. Sebastián Pons mostró las prendas creadas aquí con telas de allí y fue abriendo boca de todo lo que vendrá a partir de la próxima temporada.