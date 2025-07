Corxeres d’estiu (VI)

Arriba Santa Margalida, l’encarregada d’encendre el foc. En passat, clar, ja que ara per ara, i com bé deia l’amic i mestre Felipe Armendáriz fa uns dies en aquestes pàgines, haurem de cercar una altra santa per pegar el tret de sortida a l’estiu. La calor ha arribat fa setmanes.

Entorn de la festa de la santa, patrona felanitxera, segueixen els concerts i les activitats musicals, com per exemple la d’avui vespre a l’auditori de Peguera, lloc en el qual es representarà una versió cambrística de l’òpera L’elisir d’amore de Donizetti. La direcció escènica és de Toni Rubio i la musical de Toni Puigserver. La cita és a les 20 hores i es repetirà demà, diumenge, a la mateixa hora i en el mateix espai.

Ara bé, el matí, a l’església d’Alaró (11.30h), el clàssic recital d’orgue amb Miquel Bennàssar.

A Palma, en el claustre de Sant Francesc, segueix la proposta que ens presenten Spiritual Mallorca i Damià Timoner, el guitarrista de Manacor (22h).

Una hora abans, a l’Església Nova de Son Servera, trobada de Bandes de Música amb les formacions de Campos i del mateix poble.

A Son Pont de Puigpunyent (20h), jazz amb el grup que lidera Miquel Àngel Lacomba. I a Sineu el jazz de Pere Bujosa i Sury.

A Binissalem, a la Casa Llorença Villalonga (21.30h), Clara Penya presenta l’espectacle Corsé, que gira «entorn de la violència que porta implícita el concepte de perfecció. Un nou repertori de cançons profundes i compromeses», segons consta en el full promocional de la sessió.

El Teatre d’Inca acull avui (21h), un concert de Jay-Jay Johanson.

Per tancar el dissabte, a Ses Voltes, a Palma (21.30h), Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, «energia balcànica amb esperit mediterrani».

Demà vespre, en el Parc de la Mar de Palma (22h), David Gómez presentarà el seu projecte 1 piano & 2031 velas, interpretant obres seves incloses en els discos que ha editat recentment.

També demà a l’església de Santa Maria de Robines (20.30h), Art vocal Ensemble, dirigit per Llorenç Gelabert, estrenarà la cantata que Baltasar Bibiloni ha escrit per a celebrar el desè aniversari de la formació vocal. El títol és Alçarem cantant el vol i a més del grup hi participaran solistes vocals, un conjunt instrumental i Musicantes de Mallorca que dirigeix Irina Capriles. L’acte està emmarcat dins les festes patronals de Sant Jaume. Bé, de fet l’estrena d’aquesta peça tendrà lloc avui dissabte a Inca a l’església de Sant Domingo (20h), en una proposta solidària a favor d’un projecte al Perú que porten les Monges Franciscanes.

Per dimarts i en el mirador de Can Corraca a Deià, concert extraordinari del Festival Internacional de Música en el qual la música popular i de cinema seran protagonistes interpretades per Spa Duet, format per Alfredo Oyágüez, pianista i el saxofonista Rodrigo Vila. El programa inclou partitures de Falla, Gershwin, Piazzola, Morrcone, Piovani i altres autors.