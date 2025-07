Miquel Gelabert: "Tener claro a los 15 años que esto es lo que quieres hacer en la vida es un premio"

Miquel Gelabert, nacido en 1954 en Felanitx, Mallorca, es un actor que ha pasado por el mundo del teatro, el cine y la televisión. Ha trabajado en películas como Bajocero, o la serie de televisión Pep en IB3. Ya con una extensa carrera, la Associació d'Actors i d'Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB) ha decicido entregarle el galardón honorífico por trayectoria profesional en su próxima gala de premios el 20 de julio.

Al ser preguntado por lo que significa el premio para él, Gelabert dice que "significa un refuerzo que uno espera, pero que evidentemente agradece. [...] Ver que todo ese historial es tenido en cuenta y que sobre todo goza de la aprobación de la gente, pero también de los otros profesionales del sector es reconfortante. Evidentemente no me lo esperaba, pero estoy contento".

Gelabert reside hoy en día en Barcelona porque allí es donde tiene más oportunidades de trabajo, aunque ya está valorando regresar a Mallorca en los próximos meses.

El actor mallorquín actuando en una escena / Miquel Gelabert

El actor recuerda sus inicios en la interpretación: "Cuando tenía quince años, en el día de la fiesta del colegio hicieron un espectáculo y me quedé alucinado. Solo de verlo me lo aprendí de memoria y aquel verano monté la misma historia con mis amigos de vacaciones. Vi que aquello era para mí, que me gustaba contar historias, la ficción y las maneras de ver las cosas desde los cuentos [...] Y la otra cosa era viajar. Yo decía, si hago teatro tendré que viajar. De hecho, todo lo que he viajado prácticamente ha sido para trabajar", cuenta el intérprete mallorquín.

Gelabert tiene muy presente el rol clave que tuvo su familia a la hora de tomar la decisión. "Me siento muy afortunado de que a pesar de que mis padres no eran muy de este ramo, aceptasen. Mi padre era un intelectual, un estudioso, hacía filosofía, interesado en arqueología, y escribió la historia del pueblo. Era una persona culta y hacía juegos florales. Cuando mi hermano dijo que quería ser pintor, mis padres tuvieron la sensibilidad de decir, pues que hagan lo que quieran", rememora el actor, que también quiere destacar uno de los aspectos esenciales de su decisión. "Yo creo que tener claro a los 15 o los 17 años que esto es lo que quieres hacer en la vida es un premio. Y me siento muy dichoso de haber hecho lo que me gusta y haber podido llevar a cabo esta carrera, a veces con suerte, otras veces no tanto, pero he disfrutado mucho. He conocido muchos países y he aprendido mucho", declara el felanitxer.

Miquel Gelabert en 'León a la Terra dels homes' / Teatre Principal

Con su gran experiencia en teatro, televisión y cine, al actor le cuesta mucho decantarse por uno. "La verdad es que los tres me gustan mucho. El teatro es donde empecé, y lo que de alguna forma estudié, pero claro, cuando vi que el cine tenía otros recursos, otras posibilidades, pues también me gusta, o sea, me encantan los tres. Si tengo que elegir, diría que el teatro. El teatro tiene la ventaja de que lo haces en vivo, que lo que hiciste ayer no te sirve para nada, tienes que volver a hacerlo, porque el público es nuevo cada vez, y por tanto tienes que emocionarlo cada vez, tienes que explicarle de nuevo la historia y tienes que hacer que le llegue. Probablemente es el momento, estar en el presente, sientes el silencio, los aplausos y las risas ahí mismo", argumenta.

Y con entusiasmo, Gelabert se anima a contar una de las anécdotas que más le han marcado. "Una vez, mientras daba clases en el CIDE como sustituto, le pedí a un chico muy grande que hiciera de Goliat y a otro muy delgado que interpretara a David. La idea era que David venciera dialécticamente o emocionalmente. Al principio todos se rieron, pero el pequeño logró imponerse con su discurso, y la clase terminó aplaudiéndolo. A raíz de eso, este chico y yo nos hicimos muy amigos. Se entusiasmó tanto por la interpretación que dejó el tenis, que era a lo que se dedicaba, y se unió a un espectáculo que hacíamos en Mallorca. Sus padres estaban encantados conmigo, decían que su hijo era otro. Lo perdí de vista y hace unos ocho o diez años me lo encontré en un avión y me dijo que le cambié la vida. Para mí, fue algo profundamente gratificante", narra el actor.