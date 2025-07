Jaume Ripoll, director del Atlàntida Mallorca Film Fest: «La cultura tiene que ponerte delante la realidad»

Hace unos días presentaron la programación del Atlàntida. ¿Quedan todavía novedades?

Realmente solo queda por anunciar un premio Master of Cinema para la clausura. Cuando lo tengamos todo, los billetes comprados y la confirmación de esa persona, lo anunciaremos, será un premio Master of Cinema nacional, a una persona que creo que es muy importante.

El otro premiado también es nacional, Rodrigo Sorogoyen.

Exacto, empezaremos y acabaremos con dos personalidades de nuestro cine, y creo que el premio a Sorogoyen hace justicia si uno repasa su trayectoria de los últimos 15 años, hay pocos directores que tengan tantas obras tan variadas y que hayan funcionado a tantos niveles, a taquilla nacional, internacional y a crítica nacional e internacional, creo que es algo admirable y creo que por eso vale la pena darle un premio a él, que de alguna manera tiene continuidad con el premio que le dimos a Bayona el año pasado. Es decir, no solo es el premio, también la masterclass que puede dar, la charla que puede dar Rodrigo el día siguiente en el Aljub del Baluard, es un regalo para todos los cinéfilos de aquí de Mallorca.

En la pasada edición se entregaron tres premios y fue muy internacional. El listón está alto.

Uno piensa en Cannes, en San Sebastián o en Sitges, en festivales más grandes, festivales con mucho más presupuesto que el nuestro, que de repente hay años donde las agendas internacionales cuadran y el talento puede venir. Por ejemplo, este año tenemos a Celine Song, que no ha hecho ni siquiera Cannes, solo ha hecho Estados Unidos, y el primer festival que hará fuera de Estados Unidos será Atlàntida, y es una directora de primer prestigio. Tenemos a Tom Blyth, que es el protagonista de Los Juegos del Hambre, y Russell Tovey, que es el protagonista de la serie Years and Years, que viene a presentar Incógnito, también de nuevo gente de Estados Unidos que viene a España, es más complejo esto que a veces tener cierto talento europeo. ¿Qué nos hubiese gustado, por ejemplo, tener a Pedro Pascal? Pues por supuesto, claro, ¿a quién no le gustaría? Pero la agenda de Pedro Pascal hace que sea inviable. Aún así, yo creo que el nivel de los invitados es altísimo. El año pasado conseguimos que los directores de No other land vinieran a Mallorca. Hicieron el festival de Berlín y el nuestro. Este año, Sepideh Farsi, la directora de Put your soul on your hand and walk, ha ido al festival de Cannes y viene al Atlàntida. Entiendo que Sepideh Farsi no es un nombre tan conocido como puede ser Pedro Pascal, pero para mí es igualmente importante.

Ripoll está en Palma para acabar de organizar la nueva edición del AMFF. / Ana B. Muñoz

Ha mencionado ‘No other land’. A los pocos meses de participar en el festival, uno de los directores fue apresado por Israel.

Y un año después, el paralelismo es tan triste como doloroso, que sucediese esto con los directores de No other land, tenemos Put your soul on your hand and walk, película palestina-alemana de la directora iraní Sepideh Farsi, que es un diálogo entre ella y una fotoperiodista gazatí, una periodista palestina. Justo cuando se anunció que este documental iba a ser programado en el festival de Cannes, su casa fue bombardeada y ella y su familia fueron asesinadas. De hecho, el documental tuvo que cambiar, por supuesto, el final para adecuarse a la triste realidad y esto habla un poco de cómo ya no es un secuestro, sino que ya hablamos directamente de bombardeo y asesinato.

El Atlàntida tiene muy claro su compromiso social...

Es la responsabilidad de un festival de cine, si hablamos de cultura, la cultura tiene que ponerte delante la realidad, y la realidad es que tenemos dos conflictos mundiales, uno que ya va por los tres años y medio, y otro que va por el año y medio, y estamos hablando de la invasión de Rusia a Ucrania y del genocidio de Israel en Gaza, de lo que está sucediendo en Gaza, que no es que tengamos que denunciarlo nosotros, nosotros tenemos que programar las películas que expliquen eso. Uno de las cosas enriquecedoras de una programación como la nuestra, que es tan compleja y tan variada, es que junto a Put your soul... tenemos Holding Liat, una película dirigida por Brandon Kramer, que es un director israelí, que habla de una familia cuyo uno de sus miembros fue secuestrado y cómo tiene esa relación con la reacción que tuvo el gobierno de Netanyahu a partir de los secuestros y los asesinatos, por supuesto execrables, de Hamás del 7 de octubre.

El año pasado, a estas alturas, el festival estaba en una situación financiera mala, las ayudas institucionales todavía no habían llegado, ¿cómo está este año?

Es verdad que suelen llegar más tarde de lo que sería deseable, pero el compromiso, tanto del Govern como del Consell, a partir de la Fundació Mallorca Turisme, y del Ayuntamiento de Palma es constante, es decir, sin su apoyo esto no sería posible, tú y yo no estaríamos hablando hoy, y es cierto, que las dinámicas de la administración pública no solo afectan a este festival, afectan a todo el tejido cultural de la comunidad, y creo que todos estaremos de acuerdo que los tiempos deberían ser mejorables, pero no es algo que solo sea exclusivo del festival.

Una de las propuestas de esta edición son las 12 horas con Samantha Hudson. ¿Qué aconseja para afrontar ese maratón?

Pues hacer lo que haría ella, entrar, salir, comportarse de forma, digamos, poco apropiada. Lo hemos planteado como una fiesta, como esa idea del museo abre las puertas para que entiendas cómo funcionan otros museos, y por eso hacemos este viaje de 12 horas seguidas.

¿En la clausura estará la Reina?

No lo sabemos aún, la Casa Real tiene sus tempos. Está invitada como cada año, esperemos que asista, pero no podemos confirmarlo.

¿La gente que asiste al Atlàntida luego se suscribe a Filmin?

La inversión humana de Filmin para hacer este festival no rentabiliza en retorno de suscriptores todo el esfuerzo en tiempo y en personal que dedicamos. Al final hay que sembrar, no podemos estar constantemente quejándonos de que nos falta audiencia y repetir lo mismo que nos ha llevado a que nos siga faltando audiencia. Hay que buscar nuevas fórmulas, que pueden ser costosas, por ejemplo, hacer un festival como el nuestro aquí.

Hace unos meses trascendió que Filmin estaba en venta.

Este año cumplimos 18 años, hemos cambiado tres veces de accionariado y no ha sido público nunca. Y un subscriptor, lo único que habrá podido constatar con el paso de los años es que Filmin ha ido ganando en calidad, en diversidad pero nunca perdiendo en calidad. Y eso seguirá siendo el camino, pase lo que pase con los posibles cambios de accionista. Seguimos estando al frente los que hemos llevado a esta compañía a donde está.