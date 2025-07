Antonio Orozco: "Si tu vida pasa despacio, háztelo mirar. Si tu vida va muy deprisa, vive tranquilo, está todo bien"

Antonio Orozco, nacido en 1972 en Hospitalet de Llobregat, celebra sus 25 años de carrera musical en una gira por toda España. Desde hace poco más de un mes lleva dando vueltas por el país rememorando sus mejores canciones y presentando su nuevo álbum El Tiempo No Es Oro, el cual compuso tras pasar por un proceso de recuperación física y mental que le había apartado de los escenarios durante un tiempo. Pero este verano ha vuelto con todo y es por ello que estará el próximo 25 de julio en Alcúdia en La Gira de Mi Vida.

¿Por qué esta es la gira de su vida?

Pues mira, te soy súper honesto. Hace muchos años, cuando yo era muy jovencito, empezaba a soñar cómo podrían ser las giras. ¿Cómo podríamos viajar de un sitio a otro? ¿En qué hoteles podríamos dormir? ¿Qué tipo de escenario podríamos llevar? Pues bien, todo eso que soñé, un día hace muchos, hoy es realidad. Así que esta es la gira soñada, esta es la gira de mi vida.

¿Y qué podemos encontrar en su nuevo álbum?

Espero que la gente encuentre un trocito de su vida. Es un disco escrito a conciencia que empieza diciendo que el tiempo no es oro, que ya le gustaría al oro ser tiempo. Y es que se hacen muchas interpretaciones sobre el tiempo, sobre la vida, sobre el momento, sobre el dinero... Bueno, pues un poco de conciencia sobre la vida que vivimos. La verdad que ha sido un año y medio largo, casi dos años de proceso de composición, que yo considero que es el mejor disco de mi vida. La gente lo está recibiendo increíblemente bien y poco a poco se están convirtiendo en las canciones más importantes.

¿Cómo ha vivido estos 25 años de carrera?

Pues, ¿sabes que yo no cambiaría nada? Siento que durante todos estos años, todas las cosas que han venido aconteciendo, ahora tienen sentido. Cuando un disco no salió bien, cuando una canción se convirtió en un éxito, cuando de repente empecé en La Voz... Cuando han ido pasando cosas que en un principio parece que nada tenía sentido, de repente ahora me veo en estos escenarios con tanta gente y pienso, todo tiene sentido. Realmente siento que todo lo que me ha pasado en la vida ahora tiene sentido.

¿Y cómo cree que ha ido su evolución estos últimos años?

Pues me gustaría compararlo al cohete X de Tesla. Antes despegaba y caía en cualquier sitio, ahora despego y cuando vuelvo, vuelvo al mismo lugar. Se podría decir que tengo una carrera y una proyección controlada. Eso es lo que me gusta decir, porque creo que al final, cuando uno termina un disco o una gira, piensa en la siguiente. Ahora mismo estoy en ese punto de tener ganas de que todo esto pase, disfrutarlo al máximo y siempre con un ojo y una antena puesta en el siguiente proyecto.

¿Y cómo lleva el paso del tiempo?

Pues, en realidad, siempre he hecho una contemplación que dice, si tu vida pasa despacio, háztelo mirar. Si tu vida va muy deprisa, vive tranquilo, está todo bien. Pues normalmente lo que es bueno y bonito pasa muy rápido. Esa es un poco la reflexión.

Imagen de uno de los últimos conciertos ofrecidos en Mallorca de Antonio Orozco / DM

¿Cómo ha sido para usted tener que abrirse y hablar de su depresión en el documental?

Bueno, pues naturalizándolo. Porque creo que no lo sabía. Tampoco sabía que esta era mi situación. Yo creo que la mayoría de las personas que sufren cualquier tipo de trastorno no lo saben. La historia es que en este proyecto, que se llama El método Orozco, nosotros fuimos descubriendo lo que estaba pasando, porque no lo sabíamos. Y fue muy curioso ver cómo al rodearte de profesionales, te hablo de profesionales médicos, constatados y contrastados, no de gurús de Instagram, que de esos hay muchos que no saben nada, íbamos descubriendo que efectivamente algunas de las cosas que me pasaban no eran normales, pero yo no lo sabía.

¿Y cree que esto que ha vivido es algo necesario para algunos artistas jóvenes que pasen por la misma situación?

Ojalá solo fuese para los artistas. Es una experiencia vital para cualquiera. Cualquier persona que tenga un objetivo en la vida, que tenga un mínimo de ambición, un mínimo de ganas de hacer las cosas bien, tiene que aprender a conocerse a sí mismo por encima de todo. A partir de ahí, todo es mucho más fácil. Lo prometo, yo lo he vivido, es así.

¿Cómo es su relación con Mallorca?

Yo llegué a Alcúdia hace 25 años con el corazón encogido porque me estaban empezando a pasar cosas muy emocionantes, buscando paz, buscando un lugar, armonía, y encontré un lugar de vida. Alcúdia realmente es uno de los lugares más hermosos que existen en el mundo, y solo por eso hemos elegido Alcúdia como el único concierto en Baleares este año.

¿Y qué consejo le daría a su yo del pasado cuando empezó su carrera?

Le diría, oye, no vayas a Alcúdia con 28 años, ves con 18. Yo tendría que haber conocido Mallorca un poquito antes. No hay nada comparado.

Antonio Orozco en el restaurante 5 arroces de Alcúdia. / GABI RODAS

Si solo pudiera elegir un momento de su carrera para poder revivirlo, ¿cuál sería?

Los dos conciertos de Valencia de la semana pasada en el estadio de baloncesto del Valencia. Esos dos conciertos han sido... no tocaba suelo, no puedo explicarlo. Lo que está pasando ahora mismo en mi carrera es... No sé, supongo que todo lo que se aglutina en los años. Es una verdadera locura.

¿Era algo que esperaba?

Nadie puede imaginar eso. Nadie puede planear eso. Creo que ha sido una canción que se llama Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense En Ti, esa canción creo que ha sido el detonante de toda esta historia.

¿Cómo está siendo su paso por 'La Voz Kids'?

Estoy flipando con lo que estoy viendo porque no puedo creer que haya tantos niños con tanto talento que canten tan bien. Con la edad que estos niños cantan yo estaba con un balón debajo del brazo. Y estos niños van a octavo de piano, tocan la batería, cantan, componen. Digo yo, ¿pero cuándo ha sido todo eso?

¿Cómo está siendo tratar con generaciones tan jóvenes? ¿Cuáles son los cambios que ve en los niños de ahora que a lo mejor no había en su época?

Están infinitamente más preparados. Tienen mucha más información, la tienen en el abasto de sus manos, está en su nuevo apéndice llamando teléfono. Piensan de otra forma, discurren de otra manera, son mucho más rápidos y son mucho más inteligentes. Quizá un poco menos emocionales porque tienen que luchar contra la tecnología y la electrónica, pero son chicos mucho más preparados. Estamos en un cambio de evolución bestial a todos los niveles. Si te digo que hay niños con nueve años que tocan el piano, cantan y componen cien veces mejor que yo y que cualquiera de mi edad. O sea, es otro nivel.