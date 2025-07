Dave Stewart, del grupo Eurythmics, regresa a Mallorca el próximo 9 de agosto

Santa Ponça acoge el próximo 9 de agosto, a partir de las 19:30 horas, el primer evento del ciclo Mallorca Sunset Sounds, una nueva propuesta cultural y gastronómica que debuta con un nombre destacado: Eurythmics Summer Tour, encabezado por el legendario Dave Stewart y la cantante australiana Vanessa Amorosi.

El concierto se celebrará en la pista central de hierba del Mallorca Country Club, que ha sido acondicionada para ofrecer una experiencia inmersiva al aire libre. La organización ha apostado por un formato que fusiona música en vivo, alta cocina mediterránea y ambiente de verano.

Dave Stewart y Vanessa Amorossi / Scott Dudelson

El evento, impulsado por el equipo creativo de Sunset Sounds, ofrecerá también cócteles exclusivos, una after-party y otras actuaciones en vivo, todo ello en un entorno pensado para combinar entretenimiento, paisaje y estilo de vida. Según la organización, se trata de un espectáculo diseñado para disfrutar del verano mallorquín “desde una perspectiva única, íntima y sofisticada”.

Este concierto marca el inicio de una serie de veladas que buscarán consolidarse como referente del ocio estival en la isla, reuniendo a artistas internacionales en espacios singulares.

Eurythmics, del éxito global a caminos separados

Formado en 1980 por Dave Stewart y Annie Lennox, Eurythmics se convirtió en una de las bandas más influyentes del pop y synth-pop británico. Su gran despegue llegó con el icónico tema Sweet Dreams (Are Made of This) en 1983, que los catapultó al estrellato internacional. A lo largo de su carrera, el dúo vendió más de 75 millones de discos y firmó numerosos éxitos como There Must Be an Angel, Here Comes the Rain Again o Love Is a Stranger.

A pesar del éxito, la banda hizo una primera pausa a principios de los 90, tras años de actividad intensa. Aunque nunca anunciaron una separación definitiva, Stewart y Lennox siguieron caminos artísticos diferentes, centrados en sus carreras en solitario. Desde entonces, han tenido reuniones puntuales, pero no han retomado una actividad constante como grupo.

Actualmente, Dave Stewart continúa con nuevos proyectos musicales y colaboraciones internacionales, como la gira que lo trae ahora a Mallorca acompañado por la cantante australiana Vanessa Amorosi, con quien revisita el legado sonoro de Eurythmics en directo.