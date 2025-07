Tommy Ferragut, Premio Trayectoria en Comunicación, Eventos y RRPP: «Un relaciones públicas no puede vender humo, aunque haya mucho trilero»

¿Qué ha significado para usted recibir el premio a la trayectoria profesional en el sector de la Comunicación, Relaciones Públicas y Eventos del Centro de Educación Superior Felipe Moreno-Nebrija?

Es un honor. Que un centro como es el CES Felipe Moreno-Nebrija, con 60 años de historia, valore mi trabajo y me reconozca como un profesional influyente en Mallorca dentro de mi campo me hace muy feliz. Sobre todo porque han valorado mi esfuerzo durante estos veinticinco años de carrera, algo que hoy en día escasea. Este reconocimiento es una muestra de que si te esfuerzas obtienes buenos resultados.

¿Cómo se enteró de que le habían otorgado este galardón? ¿Se lo esperaba o fue una sorpresa?

Fue una sorpresa totalmente. Un día me llamaron por teléfono del CES Felipe Moreno-Nebrija y me comunicaron que había sido premiado por mi trayectoria profesional. No me lo podía creer. De hecho, me pidieron mi correo electrónico para enviarme la invitación formal y hasta que no lo vi por escrito no se lo dije a nadie.

¿En qué consiste el papel de un relaciones públicas?

A grandes rasgos, dar visibilidad a personas, proyectos o productos que no tienen buena visibilidad o una buena reputación. Cuando ofrezco una masterclass, a mis alumnos siempre comienzo explicándoles lo que no es un relaciones públicas: aquella persona que se encuentra en la puerta de una discoteca y deja parar a la gente. Un relaciones públicas trabaja de día y de noche, 24/7, y lo controla todo: desde que se envíe la convocatoria, a que asista la prensa a las presentaciones, hasta que se hable bien del producto o la marca. Son muchos detalles, invisibles, pero que son fundamentales en esta profesión para alcanzar la excelencia.

¿Qué valores o actitudes considera esenciales para ejercer esta profesión?

En primer lugar, lo tienes que llevar en tu ADN, debe ser algo innato en la persona. Porque hay muchas cosas, actitudes, que no se aprenden. Y después debe tener buena predisposición y ser muy simpático, además de educado. Y para mí un valor fundamental es ser realista: no puedes venderle humo al cliente, siempre hay que ser sincero. Y en esta profesión hay mucho trilerismo. Yo a mis clientes siempre les digo lo mismo, no tengo varita mágica, pero trabajaremos duro para mejorarlo.

¿Hoy en día cualquier ‘influencer’ puede ser relaciones públicas?

El intrusismo laboral existe en todos los campos. La inmensa mayoría de influencers no tienen criterio. Antiguamente los periodistas se especializaban en un tema, por ejemplo, y ahora los influencers te hablan de todo y la mayoría no tiene ni idea. De hecho, a mí cada día me llegan propuestas de influencers pero mi trabajo es analizar qué perfil tiene y qué me aporta, porque a lo mejor sus seguidores no son mi público objetivo. Con María Pombo, gran influencer en España, coincidí en un evento de Meliá en Mallorca. La chica estaba allí, sin más, pero ¿qué aporta? ¿y sus seguidores, pagarán este tipo de hotel?

¿Cómo han irrumpido las nuevas tecnologías y las redes sociales en su profesión?

Son unas herramientas más de trabajo. Creo que las nuevas tecnologías nos ayudan pero nunca sustituirán el trabajo de un relaciones públicas. Además, las relaciones humanas juegan un papel fundamental en esta profesión: cada persona y producto se debe tratar diferente, algo que la inteligencia artificial nunca hará. Y los clientes quieren saber quién está detrás de su marca.

Echando la vista atrás, ¿cuáles han sido los momentos claves que han marcado su carrera?

Mi paso por las instituciones públicas ha supuesto una gran escuela, desde el Parlament y el Consell hasta el Ayuntamiento de Palma en los gabinetes de Protocolo. También los valores que me han inculcado mis padres, como son la humanidad y la empatía. Ser muy consciente de que tengo mucha suerte, nunca me ha faltado de nada, y por ello ahora que puedo colaboro con ONG de Mallorca para ayudar y repartir eso que a mí me sobra.

Ha trabajado con marcas, instituciones y personalidades de gran relevancia. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado en estos 25 años de carrera?

La visita del primer ministro chino y la visita de los Reyes a Petra tras la pandemia. Era el primer acto de esa envergadura que se organizaba en Mallorca tras el confinamiento, y había más medios de comunicación acreditados que nunca. Todo ello, sumado al calor y las mascarillas, pasamos muchos nervios y fue complicado, porque era pasar de 0 a 100. Afortunadamente, todo salió muy bien.

¿Cómo ha influido Mallorca en su manera de comunicar y de entender la organización de eventos?

Mallorca para mí lo es todo: mi roqueta, mi isla y mi ADN. Y aquí tenemos una manera de hacer las cosas diferente a otros territorios de la península. Y es algo que hago entender a muchos clientes, no pueden venir e imponernos su manera de trabajar porque aquí no va a funcionar. Nos fiamos más de lo que nos diga un mallorquín que uno de fuera. Lo que antes era una profesión residual, un bicho raro, ahora soy relaciones públicas en mayúsculas.

A lo largo de su trayectoria ha coincidido con artistas, personalidades del mundo de la cultura, la política internacional e incluso la realeza. ¿Hay alguna anécdota que se pueda contar que le haya marcado?

De la Casa Real siempre han sido muy simpáticos y cordiales. La artista Jennifer Lopez, por ejemplo, pensaba que era una diva y fue muy simpática, una persona normal y corriente. Y recientemente el cantante Manuel Turizo, un tío muy agradable que se desvive por su público y vi cómo los atendía a todos, haciéndose fotos y siempre con una sonrisa en la cara. También me he encontrado con cantantes que, sin dar nombres, nos pidió que en su habitación no hubiera decoración en color amarillo. A veces, lo peor no son los famosos si no las personas que los rodean como los representantes, que les hacen volverse beneits.

¿Qué consejo le daría a quienes se están formando hoy en comunicación, eventos y relaciones públicas?

Esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Quien se esfuerce conseguirá triunfar. Y aunque la formación académica está muy bien, también es muy importante hacer calle y poner en práctica lo que has aprendido, tener un bagaje.

Para acabar, ¿qué te motiva hoy en día a seguir en un sector cada vez más exigente?

Me motivan mis clientes, quienes se sienten satisfechos del trabajo realizado y quieren repetir. Y también este premio: para mí ha sido un chute al reconocer mi esfuerzo y mostrarme que tengo que seguir en esta línea. Todo esfuerzo tiene su recompensa.