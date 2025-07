Corxeres d’estiu (IV)

Segon cap de setmana de juliol, per a alguns, ja s’han consumit part de les vacances, per altres, encara no han començat. Per a tothom, aquestes propostes musicals per als dies que venen.

Per avui i en el Passeig del Mar de la Colònia de Sant Pere (21.30h), el cicle La Lluna en vers ens proposa una actuació de Franca Masu, coneguda com la Dama de la cançó mediterrània. Ella, que ve des de l’Alguer presentarà el recital Amor i Mar.

A la Torre dels Enagistes de Manacor avui actuen Paz Aguado i Pau Albalajos dins el cicle Sons de Nit (21h). El primer i tal com el defineixen els organitzadors, és un «Artista visual, i la seva proposta és una invitació a fer una pausa, respirar i escoltar des del cor». Del valencià Albalajos, que demà diumenge actuarà a Sa Farinera de Llubí (20h), dins el mateix cicle, podem dir que el títol del seu recital és Versos a la vietnamita. Aquest mateix cicle, dimarts, al Claustre de Sant Domingo de Pollença (21h), ens proposa l’actuació de John Maus acompanyat dels seus sintetitzadors.

A les Coves del Drach (21h), avui una versió reduïda de l’òpera Carmen de Bizet, un dels títols més representats als teatres del món. Sandra Fernández, Marga Cloquell, Alejandro del Cerro i Jorge Tello seran els protagonistes vocals i Toni Gomila assumirà el rol de narrador. Al piano, Jesús López.

També avui, al claustre de Sant Francesc de Palma, Spiritual Mallorca ens proposa un concert de guitarra interpretat per Damià Timoner. Una presentació molt acurada a través de jocs de llums i amb un tast de vi afegit (22h). Timoner interpretarà temes propis a més d’algunes versions de cançons del repertori pop tradicional, sempre amb aquest so íntim que el caracteritza

A l’església de Galilea (20h), un viatge curiós a través de la història d’un instrument poc conegut: l’arpa. El recital pertany al cicle Sons d’estiu de Puigpunyent. En el programa obres de Fauré i de Carl Phillipe Emmanuel Bach.

També avui a Son Bono, de Gènova, concert de cant i piano en el qual els alumnes que han assistit al curs de Margarida Natividades mostraran el que han après durant aquests dies. Una nit lírica que tanca el Fest Music 2025. La cita és a les 20.30 hores.

A la finca Cas pianista de Sineu, David Gómez segueix amb el seu projecte 1 Piano y 200 Velas. David Gómez interpretarà composicions seves que pertanyen als discos The Island, Pianographie, Sous les étoiles i d’altres.

Si el que vos agrada és la música de cambra a Can Bonico de Ses Salines (19h), avui Sextets de corda de Richard Strauss i Brahms.

Per demà diumenge tenim a S’Esplanada de Cas Corso de Portocolom, ballada popular amb el grup Abeniara, un referent pel que fa a la música nostrada.

I a Inca segueix també demà diumenge el cicle IncaJazz en el claustre de Sant Domingo amb Lacomba Quartet, format per Marco Lohikari (contrabaix), Teo Salvà (bateria), Jaume Blàzquez (fiscorn) i Miquel Àngel Lacomba (piano). L’actuació començarà a les 21 hores.

Dilluns 14, segueixen les visites i els concerts a l’orgue del convent de Sant Vicenç de Manacor (12h). Una manera d’acostar-se a un instrument curiós.

I per acabar el comentari, repetim una petició: si organitzau alguna sessió musical i voleu que la incloguem en aquesta secció, no dubteu a enviar-nos un correu a perestelrich@gmail.com.