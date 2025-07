Ha mort Marc Masmiquel, un savi compromès

Fa no fa sis anys, o una mica més. Marc Masmiquel em va demanar veure’ns per oferir ser col·laborador del suplement Bellver d’aquest diari. No ens havíem vist des de feia anys, tot i que sabíem un de l’altre. Havia estat alumne meu, quan ell encara no cursava batxillerat. Ha plogut.

Li vaig proposar escriure alguna ressenya. Ho va fer de manera gairebé mensual des de llavors. O millor dit, fins que fa cosa d’any i mig em parlà del que li havien diagnosticat. Ho portava amb fermesa. Fa poc, bé, relativament poc, em va dir que li havien oferit entrar dins un programa experimental per tractar el seu càncer. Així hi tot seguí enviat, amb menys freqüència, els seus articles. De fet el darrer el publicàrem dijous de la setmana passada, fa vuit dies. El va titular «Autocalipsis» i ens recomanava emprar menys els vehicles motoritzats. Com sempre, la seva tesi era conseqüent amb la seva manera de viure i de treballar: cuidem la Terra, el que ens envolta. Si no, el caos. Aquest era el seu esperit, que tant de bo ens quedi com a penyora. L’enyorarem, sigui on sigui, com enyoram les persones que ens han marcat un camí, i Marc Masmiquel ho ha fet.

Així acabava el seu darrer article: «Usa tus pies, la bici y el bus y da un ejemplo vital. Un paso tras otro, como en otras tantas cosas. En la bici el motor es su pasajero, sé inteligente, usa el corazón».

Idò sí, ens recomanava emprar el cor, un cor com a metàfora de compromís.

I encara més, va titular un article de fa un mes, ressenyant un llibre de Miguel Delibes Castro amb aquesta frase: «Ama la vida en todas sus expresiones».

Un savi, Marc era un savi. Un savi compromès.