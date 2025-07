Margarida Natividade, soprano: "Orientar una voz hacia un repertorio u otro es una responsabilidad muy grande"

¿Qué representó para su trayectoria trabajar en Bruselas?

Pues es parte de mi vida ya que primero seguí allí mis estudios y luego tuve el privilegio de poder quedarme para continuar aprendiendo y posteriormente trabajar en dos instituciones muy importantes, el famoso teatro de ópera y el Opéra-Studio, allí consolidé mi carrera como soprano lírica asumiendo roles de Mozart, principalmente.

Y antes de ir a Bruselas fue alumna de otro gran maestro, Max von Egmond.

Aquella experiencia fue increíble. Trabajar con él, a los veinte años, fue un enorme privilegio. Lo conocí en el norte de Portugal en unos cursos de música antigua y me invitó a ir a Amsterdam a continuar en ese repertorio. Así entré en el barroco cantando Monteverdi i Bach.

¿Es fácil pasar de la ópera clásica a la música antigua?

No sé si fácil, pero sí que es posible, sin duda. La técnica es la misma. El bel canto enriquece vocalmente, su tesitura más amplia permite cantar de manera más fácil el barroco. De hecho, cada vez hay más cantantes que alternan los dos repertorios, cosa que antes no solía darse, o te dedicabas a la música antigua o a la ópera. Hoy eso se ha superado y una misma voz puede cantar en los dos estilos. Cantar cómo se cantaba hace trescientos años exige conocer muchas cosas, pues, ¿quién sabe realmente el estilo de aquella época o incluso la afinación que se usaba, cuando cada órgano podía estar afinado de manera diferente?

Además de dedicarse ahora a la docencia reglada, es habitual encontrarla como profesora en cursos de verano y master clases.

Sí. Dar clases a los jóvenes me apasiona. Ver como puedes influir u orientar en su formación es un reto que me gusta. Aunque he de decir que es comprometido, dar consejos equivocados puede modificar, y no siempre para bien, la carrera futura de una voz joven. Así que el factor riesgo también existe en todo profesor de música. Orientar una voz hacia un repertorio u otro es una responsabilidad muy grande. Por otra parte, está el tema de la empatía. Un buen profesor debe empatizar con el alumno.

¿Cómo ve el nivel de las voces jóvenes?

Hay muchísimo nivel. Existen muy buenas voces en el panorama internacional, con lo que la competencia es grande. Cada vez que voy a la ópera descubro voces de altísimo nivel. El panorama es prometedor, a la vez que hay mucha competencia entre los jóvenes que quieren dedicarse al canto.

¿Existe un repertorio para cada voz?

No diría tanto, es muy personal. Aunque sí le diría que hay cantantes a los que les va mejor un tipo de compositores que otros. En mi caso, por ejemplo, nunca me hubiera atrevido a cantar Wagner, en cambio me he sentido cómoda en papeles de soprano lírica. Ahora bien, todo el que quiera dedicarse a la música vocal debe pasar por Mozart. Mozart es obligatorio para los que quieran dedicarse al canto. En todas las audiciones para optar a un puesto como estudiante siempre se pide que se cante algo del compositor de Salzburgo.

Y ¿por qué?

Por su naturalidad aparente. Cantar de manera natural no es nada fácil. Cantar algo difícil de manera que parezca fácil, es muy complicado. Y Mozart tiene este valor añadido.

Para una persona que quiera dedicarse a la ópera, ¿basta tener buena voz?

No. Hay que saber actuar también. El tiempo de las escenografías estáticas, con los cantantes inmóviles sobre el escenario ha pasado. Hoy a todo aquel que quiera dedicarse a la ópera se le pide que también sepa actuar.

Y el recital.

Cantar un recital es más difícil que cantar una ópera, pues en el segundo caso asumes el mismo papel de principio a fin, mientras que en un recital vas cantado arias de personajes diversos, cada uno con su psicología propia. Y si además cantas lied, cada uno de ellos cuenta una historia diferente, así que debes resituarte en cada uno.

Ha cantado ópera, recitales, pero también oratorios.

Sí, con Max von Egmond fue cuando entré en ese mundo. Se me abrieron las puertas de ese inmenso mundo de las cantatas de Bach, por ejemplo.

Usted misma ha grabado alguna de ellas.

Sí, en una edición del sello discográfico “Plein Jeu”.

Uniendo Bach con lo que decía antes sobre la música antigua, ¿se considera purista en este tema?

No. Uno puede cantar Bach con la ayuda de un piano sin que sea un sacrilegio. Claro, si se dispone de un clave, una viola de gamba y un fagot barroco, pues perfecto, pero si no, no hay problema. Lo importante es cantar bien.