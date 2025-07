El Raïm Wine Fest acogerá su XII edición en Portocolom

El próximo sábado 12 de julio, Portocolom volverá a acoger el Raïm Wine Fest, el festival itinerante del vinoVi de la terra Mallorca, que celebra su duodécima edición en un entorno como sa Bassa Nova.

Será la tercera vez que el festival se celebra en esta localización, y en esta ocasión reunirá a 16 bodegas de toda Mallorca: Can Feliu, Galmés i Ferrer, Blanca Terra, Conde Suyrot, Dalt Turó, Caseta Vella, Vinyes Mortitx, Dunord Vitícola, Es Verger, Celler Canyelles i Batle, Butxet, Jaume de Puntiró, Sebastià Pastor, Ses Talaioles, Tianna Negre y el felanitxer Celler Vidauba, que repite por tercer año consecutivo. Entre todas ofrecerán más de 50 referencias de vinos blancos, tintos y rosados.

Un festival dedicado al vino / .

La música en directo también tendrá un papel destacado en la jornada. La Batucada Espiadimonis de Felanitx será la encargada de abrir el festival, seguida de las actuaciones de los grupos Cacao, Peptronik y, para cerrar la noche, el DJ Titi. El evento comenzará a las 18:00 horas y se alargará hasta las 2:00 de la madrugada, con entrada libre y aforo limitado.

La ubicación junto al mar del Raïm Wine Fest / .

Un evento para todo tipo de público

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha querido subrayar el valor del evento para el sector vitivinícola local. "El Raïm Wine Fest siempre ha tenido una gran acogida y la volverá a tener este sábado”, ha afirmado.

Imagenes del público en 2023 / .

Los asistentes podrán adquirir una copa de vidrio por 2 euros y disfrutar de una amplia oferta de vinos a 3 euros la consumición. La experiencia se completa con una variada oferta gastronómica a cargo de los food trucks Porc Negre, Ruta Mallorquina, Love is in the Air y Can Company.

Además, habrá actividades infantiles organizadas por Púrpura Events, con ludoteca de 18:00 a 21:00 horas, un mural cooperativo a las 18:00 horas y cuentacuentos entre las 19:00 y las 20:00 horas.