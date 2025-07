Juanjo Monserrat, músico: "Los ayuntamientos deberían apostar por grupos locales con temas propios en vez de versiones"

¿La especie mallorquina está «en peligro de extinción», como dice la canción?

Sí, aunque nos lo hemos ganado a pulso nosotros mismos. Somos la única especie de la Tierra que nos estamos yendo a la porra sin que lo haya provocado un factor externo.

Estar en casa es «mucho mejor que el Aqualand». ¿Cómo hemos descubierto eso tan tarde?

Y tanto. Este mismo verano me he comprado una manguera. Soy muy grande para la piscinita de plástico del videoclip. Y el verano pasado no pisé la playa ni una sola vez. Me divirtió mucho poner esa frase en la canción porque soy de s’Arenal y la ventana de mi cuarto tenía vistas a Aqualand, que antes era Aquacity. Es un homenaje a mi casa. Visité el parque acuático muy pocas veces porque mi padre tenía una lancha y nos íbamos con ella a calas vírgenes, un paraíso total en plena infancia.

¿Cómo se relaja y desconecta Juanjo Monserrat este verano?

Me está costando mucho porque tengo problemas de espalda, de hernias discales, y ya me operaron de ciática. La edad viene como un tren, con todo junto. Últimamente me relajo jugando al ajedrez con la aplicación móvil Chess.com. Mi usuario es ‘joansteret’, por si hay alguien que quiera jugar conmigo. También me relaja mucho el perro pequeño que tengo ahora, Dàtil.

Triunfó en Got Talent con el otamatone, un instrumento que adquirió como souvenir en Japón.

No es que allí fuese un souvenir, pero para mí sí. Lo venden en las tiendas de música como juguete y a la vez como instrumento musical. Cuando lo ves, parece un chiste, aunque es infantil adrede porque es una forma ideal de que los niños de Japón empiecen a interesarse por los sonidos, las notas y la música. En Got Talent sorprendió entre otras cosas porque no lo conocían.

¿Qué se necesita para hacer buena música?

Con un otamatone es suficiente. Tendríamos que definir qué es la buena música. Lo importante para mí es que quien la cree tenga tacto musical, un poco de criterio. Hay mucha gente en este mundillo que es incapaz de hacer autocrítica y crea temas horribles pensando que son los reyes del mambo.

El público tendrá algo que decir.

A veces que un cantante o grupo tenga más seguidores no es un fiel reflejo de lo que tiene valor.

Ha compuesto y producido una gran cantidad de canciones para diversos artistas. ¿Qué experiencia se lleva de este trabajo?

Aprendes a tener paciencia. En muchas ocasiones, cuando iba a un estudio de grabación, era yo quien más sabía de música. Sin embargo, escuchar que gente que sabe menos te diga lo que tienes que hacer o aguantar batallas de egos y otras historias te curte en la paciencia y el autocontrol para evitar mandarlos a la porra. Si tienes claro a lo que vas y lo aceptas, irá bien. Al final acabas cobrando los derechos de autor.

¿Regresó a Mallorca porque se le acabó la paciencia?

Fueron diversos motivos. Hacer música para otra gente me cansó, ya llevaba muchos años en Madrid, finalizó mi contrato con Sony y, además, conocí a mi pareja.

Su último y exitoso proyecto ha sido 'Residents go home' / B. Ramon

¿En qué está inmerso ahora?

Quiero darle caña a mi propia música. Ahora hemos hecho la de Residents go home y simplemente espero la inspiración, sin presión.

El verano mallorquín empezó con el concierto de Rels B, del que fue guitarrista. ¿Le impactó que llenase Son Moix?

No. Los que hemos trabajado con él hemos visto su creciente éxito y, aunque digan que nadie es profeta en su tierra, era obvio que algún día ofrecería un concierto tan masivo.

Contó en una ocasión que dejó las giras con él por agotamiento.

Decidí dejarlo cuando gané el Grammy. Era un desgaste muy loco viajar de país en país durante todo un año sin tiempo de pisar mi casa, que parecía más un trastero. Pero mi mayor problema es que tengo miedo a volar y cada vez es peor, pese a que he hecho un cursillo. Mi salud mental no me permite viajar tanto como lo hice con Rels B.

¿Cómo ve la escena musical en Mallorca’?

Hay grupos que están haciendo las cosas muy bien, como Xanguito, por ejemplo. Sin embargo, es muy grave que los ayuntamientos, en vez de contratar grupos locales con temas propios, hagan verbenas de versiones. Tendrían que apostar por la música hecha aquí. No se puede mantener una carrera musical si solo te contrata un festival al año y la administración pasa de hacer conciertos con la gente de aquí.