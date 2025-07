Corxeres d’estiu (III)

La calor sembla que ha minvat una mica, per tant, ara no fa tanta peresa sortir per anar a un dels múltiples que segur teniu ben a prop, ja que a Mallorca, durant l’estiu, hi ha molta i variada oferta.

Mirau si no:

Avui mateix a l’església del Carme de Portocolom (21h), concert del Cor del Conservatori de Felanitx, que dirigeix Joan Ballesteros, nomenat fa unes setmanes nou director de l’Escola de música de Lloret, de recent creació. El programa inclou diferents cançons tradicionals del repertori Gospel.

A Son Marroig (avui 20.30h) segueix el festival de Música de Deià, amb la violinista canadenca Helen Hwaya Kim i el pianista Alfredo Oyágüez Montero, director artístic del Festival. En el programa obres de Mozart, De Falla, Brahms i Gershwin. El mateix recital es repetirà divendres dia 11 a la Fundació Bartomeu March de Palma a la mateixa hora.

Demà dijous, a Can Tàpera comencen els Dijous Musicals (20.30). Jaume Anglada oferirà un recital acústic a l’esplanada del local de la Fundació Sa Nostra.

També demà i a Can Gelabert de Binissalem (21h), Debon canta Suau, un espectacle en el qual Pau Debon canta poemes de Pere Suau, musicats per Antoni Bujosa.

A l’església de Portocolom, les Vetllades de Música Antiga ens proposen un concert amb Suonare e cantare, dedicat a la música del primer Barroc, amb obres de compositors com Strozzi, Monteverdi, Buxtehude, Carissimi, Frescobaldi, Böddecker i Lachini, entre d’altres. Irene Gili (soprano), Aina Martínez (contralt), Miquel Company (baríton), Marc Alomar (violoncel barroc) i Jaume Tomàs (clavicèmbal) seran els encarregats de fer-nos viatjar al passat musical. La cita és a les 21 hores a l’església del Carme.

En els cinemes Ocimax es projecta, demà dijous, una producció que es va enregistrar a Salzburg de La Flauta màgica de Mozart. I en el far del Port Petit d’Andratx (22h), nit d’havaneres amb la Coral Municipal i Veus de Ponent.

La Simfònica, dirigida pel mític Leopold Hager, interpretarà en el castell de Bellver una simfonia de Haydn i la Quarta de Beethoven (21.30).

Per divendres tenim dins el cicle La Lluna en vers, Maestro Espada en concert a Consolació de Sant Joan (21.30h). Un duo format per dos germans nascuts a Múrcia que, després de separar els seus camins, un a Barcelona i l’altre a Madrid es retroben a través de la fascinació comuna pel folklore. També segueixen les Cançons de la Mediterrània amb un concert de Diana Navarro amb la Banda Municipal de Música de Palma (21.30 hores a Bellver)

Al Mollet d’en Pereió de Portocolom (22h), Delfika’s dance en concert. Musica grega i d’altres llocs.

Mentre passa tot aquest programa de concerts, a Son Bono, la soprano Margarida Natividade, que dissabte cantarà al mateix espai, dirigeix un curs de cant que s’inicià el passat dilluns.

I per acabar el comentari, una petició: si organitzau alguna sessió musical i voleu que la incloguem en aquesta secció, no dubteu a enviar-nos un correu a perestelrich@gmail.com.