La cantante y violinista Jackie Oates actuará en Porreres

La cantante folk y violinista Jackie Oates actuará en el Santuari Monti-Sion de Porreres el jueves 17 de julio, a las 20:45 horas, dentro del ciclo Women don't Wait for Waits.

Jackie Oates actuará en formato dúo acústico con el guitarrista y teclista Mike Cosgrave, ha informado la organización de este ciclo musical. Este será el único concierto en España de la británica, ganadora de dos BBC Radio 2 Folk Awards. Las entradas anticipadas para este concierto cuestan 17 euros y 20 en taquilla.

A Midwinter’s Night es el título del último disco publicado por esta cantante, el segundo en colaboración con John Spiers. Oates debía de haber actuado en este ciclo hace cinco años, pero el confinamiento por covid obligó a cancelar el concierto que ahora sí será posible.

El octavo álbum en solitario de Jackie Oates, Gracious Wings, recibió excelentes críticas en publicaciones como The Guardian, Songlines, Get Ready To Rock y Northern Skies, así como un amplio reconocimiento en la prensa folk.

Women don't Wait for Waits se despedirá con el concierto de la norteamericana Courtney Marie Andrews, en el que también actuará Katie Spencer. Será en el Teatre d’Alaró el 7 de noviembre.