Miquel Estelrich: "Lo fácil es tocar música de Chopin, yo prefiero recuperar las obras de los compositores de Mallorca"

Después de muchos años de colaboración, el píanista Miquel Estelrich y el violinista Vasko Vassilev volverán a subirse juntos a los escenarios. Lo harán con un concierto el próximo 16 de julio en el Monasterio de la Real, en Palma, que recorrerá algunas de las piezas más significativas de su repertorio conjunto, pero también con un programa cargado de simbolismo, emoción y referencias culturales. El recital está organizado por AULOS y el Institut d’Estudis Baleàrics, con el apoyo de Daikin, Seth Hotels, Vivenda y Casa Martí.

Miquel Estelrich no duda en afirmar que la relación artística que comparte con Vassilev es algo que no se puede fabricar ni forzar. “La conexión que tenemos o se tiene o no se puede trabajar, es como una conexión amorosa”, asegura. El pianista mallorquín considera que esa complicidad es lo que realmente da sentido a su colaboración. “Si no nos hiciera ilusión tocar juntos, no lo haríamos”, confiesa.

Miquel Estelrich y Vasko Vassilev / .

El concierto en La Real incluirá algunas de las obras del disco que han grabado juntos, una selección pensada para reflejar esa cercanía musical.

Entre ellas destaca la Fantasía de Carmen, que interpretarán como homenaje al 150 aniversario del estreno de la ópera y también del fallecimiento de Georges Bizet. También habrá espacio para piezas de Chopin, autor al que rinde homenaje frecuentemente por su sensibilidad y profundidad. También por su conexión como miembro del patronato del Festival Chopin de Valldemossa.

La segunda parte del concierto se enfocará más en lo emocional, con obras de Saint-Saëns y Debussy. “Es una parte más íntima y emotiva”, explica. También habrá reinterpretaciones de obras francesas como Thaïs, aunque en este acto el protagonismo lo tomarán compositores españoles. “Las obras más importantes de la segunda parte serán de nuestro país”, señala.

Uno de los aspectos que más valora Estelrich en su carrera es la conexión con los públicos internacionales. En especial, recuerda con emoción su experiencia en Japón. “Cuando tocas en culturas diferentes, como la japonesa, hay una conexión muy especial incluso en cosas como los aplausos”, comenta. En contraste, señala que el público español tiende a ser más homogéneo, y matiza que “el público mediterráneo es más efusivo que el europeo”.

El mallorquín ve cada concierto como un acontecimiento irrepetible, vivo, abierto a lo inesperado. “Un concierto es como un partido de fútbol: no se puede prever. Pueden pasar momentos emotivos que marquen el rumbo de la noche”, afirma. Y añade con humildad: “Los grandes jugadores de fútbol también fallan un penalti en la final del Mundial”, dejando claro que incluso los artistas más experimentados conviven con la tensión del directo.

Además de su faceta como intérprete, Estelrich ha dedicado buena parte de su carrera a recuperar el legado de los grandes compositores mallorquines, un trabajo que considera fundamental para preservar la identidad musical de la isla. “Quedas mejor tocando una obra de Chopin, pero yo prefiero recuperar las obras de los compositores mallorquines”, afirma con orgullo. Reconoce que es una labor que exige convicción: “Es un trabajo que tienes que estar muy convencido de hacer”.

A no ser que se tengan cualidades muy grandes, no recomiendo dedicarse a la música clásica

Sobre la profesión, habla con la honestidad de quien ha vivido todos sus matices. “La carrera de un instrumentista es muy sacrificada. Si no te gusta de verdad, no vale la pena”, confiesa. Recuerda que cuando él estudiaba, el paro en la música era prácticamente inexistente, aunque reconoce que eran pocos los que llegaban a completar los estudios. Por eso, admite sin rodeos: “Yo a un hijo mío, a no ser que tenga unas condiciones muy grandes, no le recomendaría dedicarse a la música clásica”.

Miquel Estelrich: "Un concierto es como un partido de fútbol, no se puede preveer" / Manu Mielniezuk

Al repasar su trayectoria, el pianista no duda con qué se queda. Más allá de premios o grabaciones, lo que le ha dejado huella son los conciertos en las grandes salas del mundo. “Todos los conciertos son especiales, pero cuando estás en el camerino preparándote y ves las fotos de aquellos artistas a los que siempre has admirado, y después sales a tocar frente a todo ese público… es un momento espectacular”, recuerda con emoción .