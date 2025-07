La Audiencia Nacional absuelve a Ana Duato y condena a dos años y dos meses a Imanol Arias por fraude fiscal

La Audiencia Nacional ha condenado a 80 años de cárcel al asesor fiscal y contable Fernando Peña por el caso Nummaria -por el nombre de su despacho-, pero solo condena a sus clientes que pactaron con la fiscalía, lo que significa que el tribunal impone dos años y dos meses al actor Imanol Arias, pero absuelve a Ana Duato de todos los delitos de los que estaba acusada y por los que la Fiscalía Anticorrupción pedía para ella 22 años de cárcel.

Como la pena recaída sobre el actor, que no tiene antecedentes, es fruto de una conformidad, no entrará en prisión, ya que no tendría sentido haber alcanzado un acuerdo con el ministerio público si luego fuera a pedir su ingreso en prisión por ser una pena superior a los dos años de cárcel, señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. En su caso, cada pena impuesta es inferior a ese límite y ha pagado lo que reconoció como defraudado. En su caso, tiene vedado recurrir su condena ante el Tribunal Supremo, porque él mismo la aceptó ante el tribunal que le juzgó en la Audiencia Nacional.

La Sección Segunda de lo Penal considera que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por Peña, entre 2010 y 2016 a través del despacho Nummaria, con el fin de evitar la tributación de capitales en España. En el caso de Arias, la condena deriva del pacto de dos años y dos meses de cárcel que alcanzó con Anticorrupción por cinco delitos fiscales entre 2010 y 2013, mientras que en el de Duato, su absolución se debe a que la Sala considera que “no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario”.

La resolución, de 275 páginas, absuelve a todos los acusados del delito de organización criminal al considerar que el despacho Nummaria no se creó con un fin delictivo, sino para la realización del asesoramiento jurídico principalmente en el ámbito tributario y contable. Y, aunque rechaza todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, absuelve a 19 acusados de todos los delitos que les atribuían las acusaciones, entre ellos el productor Miguel Ángel Bernardeau, esposo de Ana Duato, así como a los trabajadores del despacho Nummaria, al considerar que no hay prueba suficiente para sustentar una condena.

Triple de la pena máxima

De tal forma que la sentencia solo condena a los acusados que habían llegado a un acuerdo con fiscalía, como Arias, con penas que llegan hasta los 8 años y medio, y al dueño del despacho, Fernando Peña, al que se le impone la pena más alta, 80 años de prisión, aunque solo cumplirá el triple de la pena más alta, que al ser cuatro años, supone un máximo de 12 de cumplimiento real.

La sentencia relata cómo entre 2010 y 2016 Fernando Peña desarrolló una actividad de asesoría fiscal y contable en el despacho Nummaria. Para ello contaba con numerosos colaboradores:vabogados, economistas, técnicos fiscales, contables y auxiliares administrativos, contratados o retribuidos a través de distintas sociedades, a "los que dirige, organiza y controla al objeto de prestar los servicios ofrecidos a sus clientes".

Según los jueces, con el fin de evitar que algunas actividades ilícitas que realizaba bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, Peña creó un entramado de sociedades españolas, al tiempo con sede fuera de España, fundamentalmente en Costa Rica e Inglaterra, pero también en Canadá, Uruguay y Luxemburgo. Añaden que era Peña quien controlaba las sociedades que empleaba, tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho, como para entregarlas a los clientes que desean emplearlas para la realización de las actividades ilícitas.

Desde antes del año 2000 el despacho profesional de Peña “facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos”.

Uso de esas empresas

Una parte de los clientes del despacho profesional de Fernando Peña, indica la sentencia, utilizó esas estructuras societarias opacas, de tal forma que “el despacho no solo diseñaba las operaciones de fraude fiscal y de ocultación de patrimonios de sus clientes, sino que ponía a su disposición las sociedades instrumentales necesarias para llevar a cabo el mismo y realizaba actuaciones de gestión de las mismas. En definitiva, desde el despacho se llevaba un control exhaustivo, periodo a periodo, de cada operación de fraude diseñada”.

La finalidad de estas estructuras societarias era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades e IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF. “Al mantenerse en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades también se han evitado en España contingencias fiscales por IRPF, como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital vía ampliaciones o préstamos desde las personas físicas a las sociedades operativas”, agrega.

Duda razonable

En el caso de Ana Duato, el tribunal considera acreditado que utilizó la estructura creada por Fernando Peña para transformar una parte de las rentas de su trabajo como actriz en renta vitalicia, obteniendo de este modo la reducción del 60% que establece la norma. Así durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 solo tributó en el IRPF por el 40% de sus rentas. A partir de 2014 y a raíz de una inspección de Hacienda, Duato decidió cambiar la forma de disminuir el importe que le correspondería pagar sin superar el umbral de los 120.000 euros que fija la ley para que haya delito fiscal.

Pese a ello, el tribunal considera que, como declaraba todo, de una forma u otra, “no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario”, por lo que procede su absolución. La sentencia cree que es posible que “creyera que su asesor fiscal había realizado una operación legítima en el ámbito de una economía de opción", sin que "fuera consciente de que se había acudido a un sistema de simulación negocial que distorsionaba la realidad del hecho imponible”. Como no se ha acreditado que tenga conocimientos empresariales superiores a un ciudadano medio, esa duda debe interpretarse a favor de reo.

Cinco delitos fiscales

La Sala condena a Imanol Arias por cinco delitos contra la Hacienda Pública, porque reconoció los hechos en el juicio oral, al alcanzar un acuerdo previo de conformidad con la fiscalía por el que reconoció que defraudó a Hacienda dos millones de euros por los ejercicios fiscales de IRPF de 2010 a 2014. El actor reintegró al fisco 2.225.973 euros, correspondientes a la deuda más los intereses de demora y responsabilidad civil, por lo que la fiscalía rebajó su petición de pena a la que ahora fija el tribunal.

Los magistrados consideran que en su caso ha quedado acreditado que se ha realizado una maniobra de ocultación (maquinación fraudulenta) para eludir el pago del IRPF por las rentas originadas por los servicios como actor, consistente en la utilización de un entramado societario y el uso fraudulento de la figura de la renta vitalicia.

Además, la sentencia señala que Peña canalizó los ingresos de su actividad, que realizaba personalmente, a través de un grupo de sociedades, si bien la única finalidad de esta estructura era la de evitar la tributación de sus ingresos y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que esta le generaba. La Sala considera incongruentes "con la verdadera dimensión de la actividad profesional" que desarrollaba "los ingresos anuales que él mismo declara obtener de su actividad ante la entidad Suiza UBS de 1.250.000 euros anuales”. De ahí que su condena ascienda a 32 años por su propio fraude y a 48 años más como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda pública cometidos por los otros condenados.