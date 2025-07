ARCA rememora la figura de Francisco Roca Simó en un libro sobre su legado arquitectónico

La entidad ARCA (Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos) ha publicado un nuevo libro dedicado a una figura clave de la arquitectura mallorquina, bajo el título 'Una aproximación a la obra del arquitecto Francisco Roca Simó'. El volumen ofrece una mirada didáctica y accesible sobre la producción de este arquitecto, nacido en Palma en 1874 y fallecido en Madrid en 1940.

La investigación la ha realizado Blanca Castaldo Suau, mientras que la fotógrafa principal de la publicación ha sido Concha Gallego Estremera. Ambas han contado con la colaboración y coordinación de Àngels Fermoselle Paterna, que ha hecho posible que el proyecto llegara a buen término.

El emblemáticos Hostal Corona, trabajo del arquitecto mallorquin / Pere Joan Pons

Roca Simó dejó una huella imborrable en la arquitectura mallorquina, especialmente en Palma, donde se le atribuyen obras tan emblemáticas como los edificios modernistas de Can Casasayas y la Pensión Menorquina, Can Forteza Rei, el Hostal Coronas, la Delegación del Gobierno, el Colegio de Notarios, Can Fortuny, Can Llofriu, el edificio en la esquina de Avenidas con 31 de Diciembre, el monumento de Sa Feixina, la Fira de Palma, el cuartel General Luque, además de casas señoriales y viviendas en Inca y Sóller, y varios monumentos funerarios.

Can Forteza Rey, una de las obras de Simó / B. Ramon

Su prestigio también trascendió Mallorca. En Rosario (Argentina) es considerado un referente del modernismo, y las obras que dejó allí le han convertido en una figura de culto.

El libro, que contiene más de un centenar de fotografías, busca acercar el legado del arquitecto a un público amplio.

Ha sido editado en un solo volumen bilingüe, en catalán y castellano, con el objetivo de facilitar su difusión más allá de la isla, especialmente en lugares donde dejó huella profesional.

La presentación oficial tendrá lugar el próximo martes 8 de julio a las 19 h en Ca n’Oleo. El acto incluirá una introducción breve sobre el contenido del libro y un brindis en el patio del edificio, en un ambiente distendido.