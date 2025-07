Son Fornés, medio siglo de descubrimientos en un yacimiento único en Mallorca

El brillo de las piedras que puede percibirse al atravesar el pasadizo del Talaiot I de Son Fornés lo han creado las manos apoyadas en sus muros durante alrededor de 2000 años para cruzarlo con facilidad.

La construcción prehistórica fue descubierta gracias al amor. «Yo acababa de terminar la carrera y mi esposa, Teresa, era la hija del maestro de Montuïri, Josep Sanz, muy querido en el pueblo", cuenta el arqueólogo Vicenç Lull.

"Al venir a conocer a sus padres, él me dijo que había unas piedras magníficas en la finca de Son Fornés y creía que era una cueva, ya que estaba todo lleno de matorrales. Cuando me enseñó la entrada y vi el pasillo, me pareció imponente. No dudé en pedir permiso para excavar, pese a que mi especialidad era la Edad del Bronce en la península ibérica».

El pasadizo del Talaiot I de Son Fornés, del año 1050 a. C. / Manu Mielniezuk

50 aniversario

Este mes se cumple medio siglo desde aquella primera campaña de excavaciones en 1975. «Me costó muchísimo porque lo hacía solo con algunos amigos y colegas que venían a ayudarme puntualmente. Con el tiempo hemos visto que se trata del talayot más grande de Mallorca», destaca.

Continuó el verano siguiente y en 1977 pudo ampliar el radio a las construcciones aledañas gracias a que empezó a «formar un equipo de trabajo y de investigación con unos compañeros de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El poblado crecía y era inabarcable para una sola persona», recuerda el catedrático de Prehistoria.

El talayot más grande de Mallorca / Manu Mielniezuk

Las campañas del 79, 80 y 81 fueron dedicadas al llamado Talaiot II y su entorno. Los descubrimientos en el yacimiento eran continuos y por ello el conseller de Cultura, José Francisco Conrado de Villalonga, fue el primero que apostó por este importante asentamiento en 1982.

Tiempo después, los alcaldes de Montuïri Biel Matas y luego Jaume Bauzà consiguieron que fuese de titularidad municipal, por lo que el consistorio y la UAB han sido todos estos años el alma de Son Fornés, en el que se han realizado un total de 19 campañas arqueológicas.

La zona talayótica / Manu Mielniezuk

Único por tres motivos

Como explica el catedrático y profesor emérito, el yacimiento es único en Balears por tres motivos: En primer lugar, porque «tiene una longevidad muy notable, ya que se extiende desde el año 1000 antes de nuestra era hasta el 1000 después de Cristo (d. C.), e incluso un poco más, y contiene tres fases, la talayótica, la postalayótica y las influencias romanas», especifica.

Esta «cápsula en el tiempo» de 2000 años de Historia de Mallorca mantiene con posterioridad a tal periodo «una vida constante, ya que hemos encontrado materiales bizantinos y más tardíos, incluso almohades», indica quien también es coordinador del grupo de investigación en Arqueoecología Social Mediterránea (ASOME), de la UAB.

Un ejemplo de esas piezas es la que utilizó el museo del Louvre en 2012 para su gran exposición sobre el arte islámico, un ataifor polícromo almohade, «un plato maravilloso del siglo XII que vinieron a buscar desde París».

Después del periodo romano, el asentamiento dejó de ser habitado, aunque frente a las casas de la possessió transcurría el camino real, en el que han hallado monedas de Carlos V, Felipe II y, hace unos días, de Felipe V.

El segundo motivo de su valor único en Balears es que el citado grupo ha estado investigando su historia patrimonial y cultural de forma continua desde hace medio siglo, un equipo que este bienio 24/25 ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arqueología de la Fundación Palarq.

El tercero, concluye Vicenç Lull, se basa en su labor de difusión, ya que «es uno de los poquísimos yacimientos que tiene un museo monográfico», hoy situado en el Molí d’es Fraret de Montuïri, aunque en el futuro será trasladado a la possessió.

Parque Arqueológico

Las casas de Son Fornés, del siglo XVIII, están siendo rehabilitadas con el fin del albergar el esperado Parque Arqueológico, que unirá el yacimiento, el museo, parte de los laboratorios de investigación y una biblioteca especializada, por lo que se convertirá en un referente de la prehistoria en el Mediterráneo.

Según las estimaciones de Lull, la intención es concluir las obras en 2026 e inaugurarlo en 2027, pero depende de la financiación pública y posibles aportaciones privadas para poder mostrar al mundo el valor único de Son Fornés.