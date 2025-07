Corxeres d’estiu (II)

La varietat de propostes musicals és una constant els cap de setmana, cosa que s’incrementa durant els mesos d’estiu, ja que festivals de tendències i formes diverses conviuen en un mateix escenari.

És el cas de l’escenari que hi ha pràcticament tot el juliol a Sa Bassa Nova de Portocolom que bé pot servir per un concert de cant coral com el de diumenge passat com per a un d’un duo curiós: el que formen Silvia Pérez Cruz i Salvador Sobral. La cita serà demà diumenge i com a cloenda de les celebracions dels deu anys del cicle jazzístic felanitxer A Jazz de mar. Mentre, avui mateix, en el mateix lloc l’Alabaix Big Band dirigida per Toni Vaquer farà «embadalir i vibrar a tothom que ho miri i ho senti», com diuen els organitzadors. Les dues propostes començaran a les 22 hores.

Però no només de jazz viu el melòman. Avui mateix a Can Costa de Pollença (21h), el tenor Antoni Aragón i el pianista Jesús López presentaran un recital de Lied, que té a més el valor afegit d’un tast de vi i menjar.

I seguim amb recitals de cant, ja que en el Museu de Mallorca, avui i a la mateixa hora, Raquel Lojendio i el pianista Francesc Blanco presentaran un programa de veu i piano dins el festival Mallorcòpera. Per cert, aquesta soprano i el tenor Daniel Kirch dirigeixen un curs de tècnica vocal i interpretació des de demà diumenge i fins dimarts dia 8 a l’escola de música Musicalen.

També de veu i piano és la proposta que ens fan la soprano Cristina van Roy i el pianista Joan Roig a Son Cortey de Puigpunuyent (avui 20h) amb cançons de compositors dels segles XVIII i XIX.

No molt lluny, a Son Net i a les 21 hores, jazz amb Toni Glausi, Toni Miranda, Toni Cuenca i Toni Cuenca junior. De Tonis va la cosa.

Una mica més tard (22h) i al claustre de Sant Francesc de Palma, Nit màgica de música, llum i vi, amb el guitarrista Damià Timoner, organitzada per Spiritual Mallorca.

També avui tenim recital del violoncel·lista Asier Polo i la pianista Marta Zabaleta a les bodegues Santa Caterina de Sencelles (20h).

A l’Estació de Sant Llorenç, Sons de Nit presenta un recital del trio Sterlin, versionant temes de Leonard Cohen (21h).

Demà diumenge tenim el tradicional concert al Torrent de Pareis que enguany arriba a l’edició seixanta-unena. El cor de la Fundació Sa Nostra, la Capella Mallorquina i la Coral Mallorca a l’octava son les agrupacions encarregades de posar música a l’espai a partir de les 17.30 hores.

A partir d’aquest dilluns 7 de juliol i fins el 24 d’agost, a les 12 hores, es podrà escoltar i visitar l’orgue del Convent de Sant Francesc de Manacor.

Dimarts i en el castell de Bellver, Maria del Mar Bonet recrea el seu concert a l’Olympia de París de fa cinquanta anys. La cita és a les 21 hores.

I per acabar el comentari, una petició: si organitzau alguna sessió musical i voleu que la incloguem en aquesta secció, no dubteu d’enviar-nos un correu a perestelrich@gmail.com.