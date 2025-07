Es Jardí presenta su cartel completo y el nuevo escenario para la música de Baleares

Los británicos Blue y la primera visita a la isla de Soultown Festival son las últimas incorporaciones al cartel de la tercerca edición de Es Jardí, que recibirá a Marc Anthony, Alejandro Fernández, Pastora Soler, Dani Fernández y Bomba Estéreo, entre otros artistas. Además, este festival ha presentado para las tardes de verano el Escenario Sa Clariana, por donde pasará lo más variado del talento musical de Baleares.

El próximo 10 de julio comienzan los conciertos en Es Jardí, en el recinto de Mallorca Live en Calvià, donde no solo habrá música, sino gastronomía y actividades para todos los públicos. La primera cita es la fiesta Children of the ‘80s, con Kate Ryan como artista invitada.

La organización de este festival ha dado a conocer las últimas novedades para este año este pasado jueves en el Hotel Dreams Calvià, junto al patrocinador oficial Inclusive Collection part of World of Hyatt, y que ha contado con la presencia de Laura Llorente, directora de Es Jardí; Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern; Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca; Llorenç Perelló, director del Institut d’Estudis Baleàrics, y Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià.

Blue actuará el 3 agosto en Es Jardí, que semanas antes, el próximo 18 de julio, recibirá la primera visita a la isla de Soultown Festival. El cartel de este año cuenta con Marc Anthony, Alejandro Fernández, Pastora Soler, Dani Fernández, Bomba Estéreo, Trueno, G-5, Mikel Izal, Guitarricadelafuente, Duncan Dhu y Beret, así como las noches de homenaje Summer of Rock Legends y Summer of Divas, el 27º Aniversario de Garito, las fiestas Bresh, además de la apertura y cierre con Children of the ‘80s.

Sa Clariana

Por el escenario Sa Clariana pasarán The Mirror Three (Formentera); Morning Drivers (Ibiza); Maria Florit (Menorca); y los mallorquines Ange, Barrilete Cósmico, Carlos Gómez, David Cabot, Fly Funks, Kool Vibes, La Canija, The Little Kiss, Tinons March Quartet y los DJ sets de Alex Abril, Rachel Vidal y Tere G.

La anterior edición de Es Jardí supuso la consolidación de esta propuesta musical para los meses de julio y agosto, congregando a 70.000 asistentes.