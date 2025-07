Los fans de Oasis contienen la respiración ante el histórico reencuentro: "Va a ser uno de los conciertos de mi vida"

Los fans de Oasis están contando las horas para que dé comienzo una de las giras más esperadas de los últimos tiempos. Los hermanos Liam y Noel Gallagher se subirán este viernes al escenario del Principality Stadium de Cardiff para tocar juntos por primera vez desde que rompieron su relación de forma abrupta en 2009 y en la que será la primera de las 41 actuaciones que la banda de pop británico tiene programadas en varias ciudades del Reino Unido, Asia, América y Australia. El anuncio del reencuentro el pasado agosto desató la locura entre sus seguidores y dio paso a varios días de caos en internet por conseguir una entrada, algunas de ellas a precios desorbitados, en una muestra de la enorme expectación que la gira ha generado en todo el mundo.

Xácome González es uno de los afortunados que consiguió una entrada para uno de los cinco conciertos que la banda ofrecerá en Londres a finales de julio. Su pasión por Oasis comenzó poco después del lanzamiento de ‘Wonderwall’ y desde entonces siguió sus pasos de cerca, aunque nunca tuvo la oportunidad de verlos en directo antes de su separación. “Cuando anunciaron su regreso no dudé en intentar ir. Es una oportunidad única, porque teniendo en cuenta su relación, dudo mucho que vuelvan a repetirlo. Aunque nunca se sabe”, asegura este gallego de 35 años, quien califica el concierto como un “acontecimiento histórico”.

Altas expectativas

González se muestra ilusionado con ver a sus ídolos en directo, pero prefiere ser cauto y no generar muchas expectativas en cuanto a la calidad de la actuación. Todo lo contrario que Laura Naharro, una barcelonesa de 30 años que acudirá a uno de los conciertos de la banda en Londres, también a finales de julio. “Las expectativas son altísimas, sé que no nos van a defraudar. Los he visto por separado y ya me gustaron, así que juntos van a ser la leche. Han estado ensayando y dicen que suena muy bien, así que no me quemo si pongo la mano en el fuego y digo que va a ser uno de los mejores conciertos de mi vida”, afirma con seguridad.

Algunos fans ya han estado calentando motores en los últimos días, compartiendo vídeos en las redes sociales de los ensayos, grabados desde el exterior del estadio de Cardiff. Miles de personas se han desplazado a la capital galesa procedentes de todas partes del mundo, agotando prácticamente todas las camas de los hoteles y de los alojamientos turísticos de la ciudad. Las pocas habitaciones que quedan disponibles para este fin de semana se ofrecen a partir de 250 libras la noche (casi 300 euros), mientras que el precio de los billetes de tren desde Londres ha aumentado a casi el doble del importe habitual.

Precios desorbitados

La locura desatada por el regreso de Oasis también se ha visto reflejada en el precio de las entradas. Tanto González como Naharro consiguieron las suyas a través de los canales oficiales por unos 200 euros cada una, pero la fiebre por hacerse con una de ellas disparó los precios poco después de salir a la venta debido al sistema “dinámico” de portales como Ticketmaster, el cual establece el importe de las entradas en función de la demanda, obligando a mucha gente a pagar precios desorbitados. La situación obligó a actuar a la Autoridad de los Mercados y de la Competencia británica, que dictaminó que los precios dinámicos “no son ilegales en sí mismos”, pero advirtió de que las empresas “no pueden engañar a sus clientes y deben ser transparentes”.

El fundador del Oasis Fan Club, el italiano Fabio D’Antonio, reconoce que las entradas son caras pero señala que momentos como este “no se dan a menudo”. D’Antonio asistirá a tres conciertos de la gira —en Londres, Edimburgo y Santiago de Chile— pero asegura que tratará de conseguir entradas de última hora para ir a alguno más. “Para mí, no se trata solo de volver a verlos en el escenario: se trata de revivir esa sensación única de unión y rebeldía que Oasis siempre transmitía. Lo que más espero es precisamente esto: miles de fans, antiguos y nuevos, cantando juntos canciones que se han convertido en parte de nuestras vidas”, asegura por correo electrónico.

Para celebrarlo por todo lo alto, el Oasis Fan Club ha organizado dos eventos en Londres a finales de julio con el propósito de unir a los fans que se desplacen a la capital británica para asistir a los conciertos. Los eventos contarán con música en directo y con la participación de DJ’s, que pincharán canciones de las bandas más emblemáticas del pop británico, un género que el regreso de Oasis ha vuelto a colocar en lo más alto casi tres décadas después.