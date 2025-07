Corxeres d’estiu (I)

Començam la ja tradicional secció estiuenca en la qual hi trobareu, dos cop a la setmana, algunes recomanacions de concerts i activitats relacionades amb la música. Si sou membres d’alguna associació o d’alguna institució i voleu que referenciem alguna proposta organitzada per vosaltres, teniu un correu al qual dirigir-vos:

perestelrich@gmail.com. Feis-ho, ja que no tot el trui musical ens arriba. Gràcies, per avançat.

Anem per feina.

Per encetar, esmentarem el concert que avui vespre i dins el cicle A Jazz de mar oferirà al far de Portocolom el pianista mallorquí, resident a Barcelona, Agustí Fernández. La cita musical és a les 21.30 hores tot i que una hora abans Pere Bennàssar ens explicarà la importància de l’indret al llarg de la història del Port. Per tant, primer xerrada divulgativa i després la música d’un referent pel que fa al jazz d’avantguarda a nivell internacional. Una manera de conèixer aquell espai, poques vegades obert al públic, ja que les autoritats marítimes el tenen clausurat i tancat, al públic, de manera incomprensible.

També avui, a Son Marroig (20.30h) el Festival de música de Deià ens porta el recital del violoncel·lista Asier Polo i la pianista Marta Zabaleta. En el programa les Variacions que sobre un fragment de La flauta màgica de Mozart va compondre Beethoven, una Sonata de Brahms i una de Debussy, l’Adagio amb variacions de Respighi i Tres peces de Nadia Boulanger, una compositora que bé mereix ser revisitada i més coneguda.

Avui a Can Gelabert de Binissalem (21h), l’Ensemble Tramuntana que dirigeix el violinista americà, resident a Mallorca, Barry Sargent ens acostarà tres dels sis Concerts de Brandemburg de Bach (els 3, 4 i 5), sens dubte obres mestres del barroc i un dels cims de la forma Concerto Grosso. Bach va compondre aquestes obres i les va dedicar al Marcgravi de Brandemburg, quan el compositor era el cap musical de la Cort de Köthen, allà pel 1721. Aquest mateix programa es podrà escoltar demà dijous a l’església de Deià (20.30h)

Demà a Bellver (21.30h), concert de la Simfònica i la Petita Simfònica, acompanyant diferents veus en una gala lírica que tendrà a la soprano Sabrina Gárdez i al tenor Celso Albelo com a protagonistes.

També demà dijous i a la Casa Blai Bonet de Santanyí (a les 17 hores), un taller de veu amb Rachele Andrioli, dins el cicle La Lluna en vers. Un projecte, els resultats del qual es podran comprovar demà dijous en el mateix espai a través d’un concert (21h).

Divendres dia 4 i en el Teatre d’Inca tenim Marcel Cranc i el cor de dones de la UIB (21h). I a l’esplanada de Sa Bassa Nova de Portocolom, el cicle que ja hem esmentat, A jazz de mar, oferirà el concert amb els alumnes del Campus de música, que dirigeix Toni Vaquer.

Si el que vos agrada és el piano clàssic, teniu una cita a la Fundació Miró de Palma (20h), ja que el pianista Boris Berman interpretarà, demà divendres, una selecció de les Sonates i Interludis de John Cage i la Suite Bergamasque de Claude Debussy.