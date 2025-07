Dicen que el tiempo vuela cuando te lo pasas bien, pero en Lío Mallorca, no solo vuela: se sube a una máquina, pisa el acelerador y hace cabriolas sobre el Paseo Marítimo. Este mes, el icónico concepto broadwayense nacido en Baleares sopla las velas de su segundo aniversario. Y si algo han aprendido en este bienio vertiginoso es que aquí la rutina se deja en la puerta y la normalidad no tiene mesa reservada.

Cuando el proyecto aterrizó en Mallorca hace dos años, pocos podían sospechar que aquel local se transformaría en un epicentro de la experiencia sensorial. Hoy, cada noche se congregan unos 200 comensales dispuestos a zambullirse en un espectáculo donde gastronomía y show se sirven en un mismo menú.

Lío Mallorca: dos años del Broadway mediterráneo en la isla / Lío Mallorca

Si algo define el universo Lío es su ADN viajero. Nacido hace 15 años en Ibiza, este concepto ha extendido sus alas a Mykonos, Londres y ahora Mallorca, demostrando que la esencia mediterránea no entiende de fronteras. Pero aquí, en el corazón balear, han encontrado el enclave perfecto para reinventarse y seducir tanto al público local como al visitante extranjero que busca algo más.

El menú que hace piruetas

Detrás de los fogones —o entre bambalinas culinarias—, el chef Andreu Genestra dirige la gastronomía de todo el grupo. No es tarea sencilla: unificar las cartas de restaurantes tan distintos y a la vez mantener su identidad, su sabor local y su coherencia. Un 70% del menú se mantiene igual en todos los Lío del mundo, pero el 30% restante cambia como el vestuario de los bailarines en cada número: con sentido y con ritmo.

Se puede resumir en tres claves: el producto local, el tiempo y la presentación. El producto, porque sin materia prima de la isla, el resto es un decorado sin alma. El tiempo, porque cada plato debe llegar a la mesa en un ejercicio de sincronía con el espectáculo (la coreografía no solo está sobre el escenario). Y la presentación, para que el resultado sea una carta que sorprende tanto al estómago como a la vista.

Lío Mallorca: dos años del Broadway mediterráneo en la isla / Lío Mallorca

De Broadway a Baleares

Esta temporada, el leitmotiv es Back to the Future, un cabaret que salta de década en década con la precisión de un DeLorean. Mezclas musicales, coreografías que van desde el soul vintage hasta la estética futurista y un elenco que no conoce la palabra “límite”.

El maestro de ceremonias es la Máquina del Tiempo: un conductor que lleva al público por esta travesía sonora. Bajo la dirección artística de Jesús García Gallera —quien ha puesto su firma creativa en shows tan eclécticos como Gin&Tony o Shhh Cabaret—, Lío Mallorca se convierte cada noche en un Broadway mediterráneo donde se funden la lírica, el cabaret, la danza y el humor.

Estrellas con nombre propio

Uno de los nuevos protagonistas es Adam Ainouz, que empezó a soplar melodías con su saxofón en Suecia antes de lanzarse a conquistar públicos de Las Vegas, Londres e Ibiza. Su voz —capaz de pasar del soul más íntimo al pop más expansivo— es uno de los hilos conductores de la velada.

A su lado, brilla Blanca, una joven valenciana que a los 21 años ya acumula más tablas que un galeón. Entre becas en EE. UU. y galas en Ibiza, Blanca encontró en Lío Mallorca el escenario perfecto para aunar su pasión por el canto y el baile. Fran Coem, nacido en Málaga, añade su talento polifacético, combinando su carrera discográfica con la danza que le ha llevado de platós de televisión a cabarets internacionales.

Lío Mallorca: dos años del Broadway mediterráneo en la isla / Lío Mallorca

Sandra Duarte, madrileña de cuna y trotamundos de vocación, ha puesto voz y movimiento en escenarios tan dispares como el WiZink Center de Madrid, el Burj Khalifa en Dubái o el Mediolanum Forum en Milán. Por su parte, Olga Moral Moyano, la capitana de baile, coordina cada paso con la precisión de un metrónomo, mientras su currículum (que incluye musicales como Cabaret y programas de TV como Got Talent) demuestra que la excelencia no es una casualidad.

Junto a ellos, un cuerpo de baile con nombres como Britt, Matty, Natalia, Juanmi, Yeremy o Eva, que cada noche se convierten en viajeros del tiempo y maestros de ceremonias.

Un viaje que no termina en el escenario

Cuando el reloj marca las 23.30, Lío se transforma de máquina del tiempo en club nocturno. La metamorfosis es casi mágica: las mesas desaparecen, los focos cambian de color y los mejores DJs toman el relevo para prolongar la noche hasta bien entrada la madrugada. Porque en Lío Mallorca, la experiencia no termina cuando se apagan las luces del espectáculo. Más bien, se reinventa.

Y así, dos años después de abrir sus puertas, este local del Paseo Marítimo sigue demostrando que Mallorca también puede ser un epicentro del showbiz más sofisticado. Una mezcla de gastronomía, música y performance que, lejos de repetirse, se renueva con cada temporada, con cada plato y con cada nota.