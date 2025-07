De Costa i Llobera a Bauça, con la media luna al fondo

Corales de Felanitx, Son Servera y Artà

Irene Gili, soprano

Miquel Brunet, piano

Recitadores varios

Orquestra Lauseta

Xisco Amengual, director

Obras de Miquel Brunet

29 de junio

Sa Bassa Nova, Portocolom

Calificación: ***½

La Orquestra Lauseta, que dirige Xisco Amengual, se está consolidando como una muy buena propuesta artística para la música camerística. De año en año, esta formación consigue aumentar el nivel de conjunto a base de trabajar en solitario o como grupo acompañante de diversas formaciones y solistas. Desde hace unos cuantos veranos, tenemos ocasión de escucharla en Portocolom como un miembro más de los proyectos que preparan conjuntamente diversas corales de la zona de Llevant.

Este año, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la Coral de Felanitx, su directora, Margalida Massutí, planteó a Miquel Brunet la posibilidad de entrenar una obra nueva, como un acto más de entre los que se han preparado para la efeméride. Brunet aceptó, como buen conocedor de lo que cuesta llevar adelante propuestas que duren medio siglo. Y, ¿cómo no?, tomó versos del poeta felanitxer de referencia, Miquel Bauçà, para componer una especie de suite, historia musical, sinfonía coral, en la que se superponen tres elementos: Guillem Sagrera, como metáfora de la construcción de un edificio/proyecto, la palabra como valor patrimonial y el canto como eje vertebrador de una sociedad en desarrollo. Con todos estos elementos nació Edificant, para orquesta, coros, soprano y recitadores, que pudimos escuchar el pasado domingo en la esplanada de «Sa Bassa Nova» porteña.

Miquel Gelabert y Glòria Julià alternaron fragmentos de El Canvi bauçaniano, un corpus literario que todo buen lector debe conocer. A partir de aquí apareció ese tríptico en el que la voz de Irene Gili dio paso a la masa coral, formada por casi un centenar de voces, integrantes de la Coral anfitriona, la de Son Servera (que dirige Francisca Mas) y el Orfeó Artanenc (que dirige Magdalena Oliver). Siempre con el ensamblaje de los instrumentistas, que no asumían el rol de acompañantes, sino que eran coprotagonistas de la velada, que contó, por cierto, con un numeroso público.

Pero eso no fue todo, con la Media Luna en el cielo, casi sobre el escenario, en la primera parte, la orquesta sola, junto al compositor al piano, los rapsodas Guillem Simó y Caterina Bibiloni e Iti al sitar, leyeron algunos textos que Costa i Llobera escribió para sus Visions de la Palestina, ahora revisitados y aumentados con otros poemas del libro Si dius Gaza. En esta obra, Brunet reivindica, acusa, pone el dedo en la llaga, ya no a una confrontación concreta, sino a toda guerra, siempre injusta e infame. Revisions de la Palestina sirvió de preludio a esa obra, Edificant, de aire poético, que seguro merecerá ser escuchada de nuevo en vivo y, según me silban mis contactos, se convertirá en una grabación discográfica el año que viene.