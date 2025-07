Antonio Fernández-Coca: "Políticos, búsquense la vida, pero en Mallorca tenemos que poder vivir"

Profesor, investigador, artista. ¿Cómo debo llamarle?

Soy profesor vocacional. Investigo, para eso soy profesor de la universidad (UIB), pero aplico toda esa investigación en los alumnos. Mi última investigación aborda cómo conectar con los estudiantes contemporáneos.

¿Cómo se consigue eso?

Conectar con el alumno es entender, primero, cómo la información llega hacia ellos, y segundo, cómo nosotros proyectamos esa información. Conectar con el alumno es saber comunicar, no es contar. Es entender que el otro te entiende, te comprende y tú comprendes al otro.

Cuando uno pasa de todo, ¿hay salvación?

Mi padre siempre me decía que hay dos cosas en la vida que no puedes solucionar: un día naces y otro te mueres. Las de en medio te las puedes trabajar. Y trabajar supone un esfuerzo, no es un filtro de Instagram. Si uno se quiere salvar siempre hay salvación.

Toda a una carta, después de toda una vida atada a un pupitre. ¿Aprueba la PAU?

Aprobar la PAU te permite entrar donde querías entrar, luego ya se verá si eso va contigo o no. También te abre una oportunidad para explorar otros caminos. Pero hay que trabajárselo.

No saben lo que quieren, solo piensan en divertirse, en casa hasta los 30…¿Cómo encaja las críticas a la juventud?

Las críticas a la juventud es algo que me cansa. Es verdad que a veces tienes unas conversaciones con jóvenes de 18 años o jóvenes de ochenta y tantos que no hay manera de dialogar con ellos.

¿Qué quería ser usted de mayor?

Periodista. En Sevilla no se podía, y tampoco me podían mandar fuera, por eso elegí estudiar Bellas Artes, que no es otra cosa que contar historias a través de la imagen. Me especialicé en diseño gráfico.

Antonio Fernández-Coca / MANU MIELNIEZUK

Palma saca pecho para lograr ser nombrada Capital Europea de la Cultura en 2031. ¿Aplaude la candidatura?

Depende. Si se va a quedar en un escaparate para atraer a más gente a la isla, rotundamente no. Si va a ser una oportunidad para explorar nuevos caminos, conexiones con otros campos profesionales más allá de la cultura, y hacer que la isla pueda vivir de algo que vaya más allá del turismo, rotundamente sí.

¿Qué ama y qué detesta de una ciudad como Palma?

De Palma amo su gente, toda, la pluralidad de culturas nos enriquece. Adoro que todavía queden algunos bares donde no llegan los guiris, y no pienso dar ningún nombre. Lo que detesto, no de Palma, en general, es el pensar que solo podemos hacer una cosa para sobrevivir. Baleares es mucho más que turismo. El turismo está bien pero con control. Vivimos del turismo y también de otras cosas. Habría que pensar en otro modelo turístico, y tenemos la capacidad de pensar, solo hay que quererlo hacer. Tenemos bases muy fuertes, nuestra UIB es muy potente, de ella sale gente preparada para poder incorporarse a esas empresas que van más allá del turismo. De hecho de las 66 titulados de grado, incluyendo grados individuales y dobles grados que tenemos, hostelería y turismo solo son dos o tres nada más.

Usted ganó los concursos para los carteles de Sant Sebastià de 2017 y 2023. ¿Le escandalizó la propuesta de Lluïsa Febrer?

Ilustrar, diseñar y pintar es comunicar. Lluïsa Febrer habrá provocado a unos y dado publicidad a otros. Ahora es más conocida, ¡chapeaux! Hay muchas formas de pensar, y hay que respetarlas todas.

¿Qué le escandaliza a Antonio Fernández-Coca?

La crueldad, el robo por parte de políticos… A mí lo que me escandaliza es que aquí todo el mundo curra un montón para ganar menos de lo que toca ganar, y que luego haya gente que tocándose los huevos se lo lleve a manos llenas, y queden impunes. También me escandaliza el “y tú más” y el que no haya diálogo.

Su último trabajo lo ha presentado en Cap Vermell, el hotel de Capdepera: ‘El Edén ilustrado’. ¿Mallorca ha dejado de ser un edén?

Sí. Yo vine a Mallorca hace 33 años. La isla es un lugar fantástico, que sigo queriendo con locura. No podemos vivir como hace 30 años, eso es inviable, la sociedad avanza, pero hay que trabajar para que Mallorca vuelva a ser un edén, de otra manera, más contemporánea. Políticos, búsquense la vida, pero aquí tenemos que poder vivir.

¿Hay vida inteligente en la clase política?

Sí, pero estamos en ese “y tú más”, en la provocación, y no en el pacto. Pactar es negociar, y hace falta negociar.

Su obra se puede contemplar en un hotel. ¿Los hoteles y restaurantes son las nuevas galerías?

Son otra opción de proyección de la obra. En este caso no es una exposición, sino una adquisición de una obra mía por parte del hotel Cap Vermell, que formará parte de un fondo de más de 250 obras de arte. No hay una única forma de trabajar. ¿Por qué no una galería, un hotel, un restaurante?

¿Qué le reprocha al sector hotelero?

Que algunos entren en el juego del y tú más, eso nos aleja a todos de todos.

“Cuando no tienes estrés, disfrutas de la vida”. ¿Donde encuentra la tranquilidad, la paz?

Últimamente consigo liberarme del estrés respirando mucho, profundamente, gestionando el tiempo de otra manera y quedando mucho con los amigos para echarse unas risas. El estrés es el peor cáncer que tengo.

Ser creativo mentalmente es una especie de gimnasio.

Sí, pero para ser creativo mentalmente tienes que leer: literatura, novela, ensayo, medios de comunicación y contrastar las informaciones… Tienes que beber de otras fuentes, interrelacionar elementos y no solamente quedarte con lo que la manada te está diciendo.

¿Qué libro está leyendo actualmente?

El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas. Más que lo que cuenta, me gusta cómo lo cuenta, cómo me entra el mensaje, cómo se coordina un capítulo con otro.