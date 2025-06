Retorn a ‘Randa’

Un dia de la setmana passada vaig assistir a la presentació del número 91 de la revista Randa, bellament recuperada per l’editorial Lleonard Muntaner que dirigeix amb encertat amor Maria Muntaner. He de dir que la tarda en què es feu pública la represa, als jardins de Can Alcover, em va semblar un dia de festa perquè em feu sentir l’alegria de veure que una publicació d’alt nivell cultural, enmig de tantes pèrdues com ens veiem obligats a patir, retorna més viva que mai, disposada a esser el que ha estat des que, l’any 1975, Josep Massot i Muntaner va crear-la i la posà al servei d’un públic lector cultivat, inquiet, delerós de conèixer i aprofundir en els sabers que emergeixen de la recerca i l’estudi dirigits íntegrament a la història, l’art, la literatura, el folklore, la llengua, la geografia, l’economia de les nostres Illes. Massot destaca en la presentació del primer número aquestes línies d’investigació i, amb la voluntat de subratllar que la publicació queda oberta a una diversitat ampla de temes i propostes, afegeix que, a més d’aquelles temàtiques, la publicació no deixarà de banda «quasi tot el que pugui presentar-se». Ho diu perquè vol remarcar que no neix amb la voluntat d’excloure ningú, ni es tracta tampoc d’un cercle tancat i impenetrable, sinó que és «oberta a tothom, a tots els aires i a tots els pensaments», sense cap altra exigència que «l’honestedat i la coherència intel·lectual».

En l’acte de presentació de la nova etapa de la revista, el professor Damià Pons subratllà els principis que eren a la base de la publicació des del seu inici i que Massot no solament explicita en aquella presentació sinó que s’evidencien al llarg d’una trajectòria que resquitlla quasi els cinquanta anys i que s’acaba amb la mort de l’home –el monjo de Montserrat- que l’havia creat i posat al servei de la vida cultural del seu petit país.

Però Damià Pons també aprofundí en un aspecte que em sembla d’especial interès: l’anàlisi del panorama cultural, social i polític, d’aquells anys setanta en què molts anhelàvem amb un punt de vehemència al cor, potser amb un cert desfici, el final de la dictadura franquista. I m’agrada la seva proposta d’integrar en el que s’ha dit «la generació literària dels setanta» no solament els escriptors de creació, sino tota aquella gent que, des d’àmbits diversos, proclamà amb la seva obra dirigida a la recerca científica, a la pràctica de l’art de pintar, de fer música, de promoure la consciència de la catalanitat cultural, de discutir públicament les qüestions polítiques i socials que atordien els homes i les dones de la nostra contemporaneïtat. Vull dir, i així crec que hem d’interpretar les paraules de Damià Pons, no solament els creadors literaris plantejaren el debat sobre la nostra realitat i estimularen els projectes de canvi, sinó que una generació jove, que no s’oblidava d’aquells que, en el passat recent, s’havien compromès en la lluita per les llibertats polítiques i socials, era capaç d’aferrar-se a les regnes del combat democràtic.

Tot això cal retreure a l’hora en què retornam a Randa. I em va agradar veure-hi alguns que hi havien estat des de la primera hora: Margalida Tomàs, que fou coordinadora de la revista des del primer exemplar, Pere Gabriel, Joan Mas i Vives, Pere Rosselló Bover, Isidor Marí, Josefina Salord, Joan Miralles i Montserrat..., al costat d’altres investigadors més joves: David Ginard Féron, Pere Salas Vives, Fanny Tur...

Fou un bell projecte. Josep Massot, al qual ha estat dedicat el número 91 publicat just ara i que representa la continuïtat, deia que la voluntat de la publicació era estimular la consciència de tot el que ens queda per fer, de tot el que cal fer si volem mantenir-nos i afermar-nos com a poble, si creiem que les nostres illes «són alguna cosa més que ‘reserves’ per a turistes desvagats». Cinquanta anys després, és necessari tornar-ho a dir.