El CCA Andratx se llena de flores silvestres de la artista Blair Saxon-Hill

«Quiero que los espectadores vean estos bodegones como un acto de desaceleración, de estar presentes y llenos de amor, que es lo que más necesitamos en el mundo actual». Bajo esta premisa hay que visitar la exposición de la artista americana Blair Saxon-Hill, Neighbourhood Flowers, que se inaugura este sábado en el CCA Andratx.

Las flores silvestres en jarrones con las que ha llenado el centro cultural han surgido de la inspiración durante sus «largos paseos» recogiendo este tipo de vegetación autóctona del campo y las vallas que delimitan las fincas del pueblo de Ponent.

El resultado tras un trimestre de residencia en el CCA es una muestra de 17 óleos sobre lienzo y lino que «trata del poder de la belleza y el amor, y de la propia pintura, ya que las flores son el catalizador para el inicio del debate», dice en referencia a esa pausa vital que propugna.

Flores autóctonas

Flores como la adelfa, el encaje de la reina Ana, el perifollo verde y muchas de las autóctonas son sus predilectas y le han servido para descubrir nuevos caminos en el mundo del arte y «una visión de una Mallorca antigua y agradable que se realiza pintando y borrando las marcas realizadas», tal como ha hecho en la obra Flowers from the fields of the cow parsely. «Cada cuadro es un universo en sí mismo y cada uno tiene alguna clase de descubrimiento o invención», en palabras de la artista afincada en Los Ángeles y ahora en la isla y con influencias de Matisse, Derain y Vuillard, según enumera.

Esta exposición es la primera individual de Blair Saxon-Hill en España, quien «ganó notoriedad internacional a través de collages y esculturas en los que construía figuras que se caracterizan por sus formas complejas y enérgicas», como informan desde el espacio expositivo.

Añaden que durante los últimos años «su práctica artística ha evolucionado hacia la pintura al óleo, centrándose especialmente en los bodegones, un género que comenzó a explorar debido a la proximidad de su estudio en Los Ángeles al mercado de flores más grande de la ciudad».

Colectiva 'Alter Monster'

Por otra parte, el CCA Andratx también ha inaugurado este mes la colectiva Alter Monster, "una exposición que nos sumerge en los meandros del artista, en el espacio de proyección de su fantasía, de su angustia, que podemos interpretar como la manifestación de su Otro, de una faceta no confesada, no consciente de su personalidad, su sombra".

Todo ello "a través de la representación de criaturas fantásticas, aterradoras o asustadas, de siluetas oscuras, de cuerpos fragmentados, híbridos, en transformación, del doble, de la máscara que nos construimos para poder vivir mejor en una sociedad que también puede volverse monstruosa", tal como explican.

Estas obras nos ofrecen una ventana sobre nuestra manera de ver al otro en general, sobre nuestra aceptación —o no— de lo Otro, de aquello que no comprendemos, en lo que no nos reconocemos. El título es una fusión entre alter ego y monstruo, Alter Monster, y nos propone todos esos terrenos inestables de la alteridad.