¿El secreto de Rels B? "Hace música desde el corazón, sin fingir historias o cuentos que no ha vivido"

“Lo que me sorprende de Rels B es su gran humildad, sencillez y lo buena persona que es. Siempre está pendiente y atento al movimiento artístico de Mallorca e incluso si puede ayudar sin ningún ánimo de lucro a los chavales de la isla lo hace, eso lo convierte en una gran persona y demuestra el amor que le tiene a la isla en todos los aspectos”, afirma el mallorquín Ricardo Bennàssar Picó, conocido en el mundo de la música como Ricben y llamado a ser protagonista de la música urbana que está por llegar. “Estoy trabajando duro para tocar en Barcelona y Madrid. Cruzar los mares con mi música es mi gran sueño”, subraya.

Sin ilusión no hay felicidad

Fue en plena adolescencia cuando Ricben quedó cegado por la irrupción de “grandes referentes y exponentes en la música urbana como pueden ser Kid Keo, Pimp Flaco y Kinder Malor, Yung Beef, C. Tangana y Rels B”. ¿Si ellos lo pueden hacer, por qué yo no?”, se preguntó sin complejos. “Sin ilusión no hay felicidad y sin felicidad no hay ilusión. En la música busco la diversión y el entretenimiento. Compartir e interpretar una canción con tu público es algo más que mágico”, reconoce un autor que encuentra en el amor/desamor el motor de su cancionero. “¿A quién no le han roto alguna vez el corazón? Pues de ahí es donde salen las canciones más bonitas y capaces de transmitir el punto emotivo más intenso y más profundo”, reflexiona.

Con los productores más duros de la industria

A día de hoy, y a la espera de un primer álbum oficial del que prefiere no dar muchos detalles, más allá de que contará con grandes colaboraciones y con el sello de algunos de “los productores más duros de la industria española”, su gran éxito lleva por título Se pegó, con miles de reproducciones en Spotify. “Es una canción de puro perreo, de reguetón, diseñada para bailar y disfrutar, un tema capaz de gustar a todos los públicos y que entra muy bien por las orejas”, asegura.

Ricben / .

“A mis canciones les exijo, ante todo, sentimiento. Si tú cantas y compones con sentimiento ya tienes mucho ganado, es ahí donde puedes llegar a transmitir las emociones que quieres hacer llegar con tu música”, señala.

¿Qué músicos le han marcado a lo largo de su trayectoria? “Rels B es uno de ellos, diría que el que más. Creo que su secreto está en hacer música desde el corazón, sin fingir historias o cuentos que no ha vivido. Itchy Buco Sounds fue la fusión perfecta para lograr un sonido fresco y atractivo para las nuevas generaciones, acompañado también de buenos audiovisuales y buena estética, que eso es clave”, argumenta.