Miquel Brunet: «El silencio ante la barbarie humanitaria de Gaza no es ninguna opción»

El título de la partitura para orquesta y coro es ‘Edificant’. ¿Qué ha pretendido construir con ella?

Partí de una propuesta que me hizo la propia coral, a través de su directora Margalida Massutí. Acepté enseguida y pensé que la estructuraría partiendo de la lectura dramatizada del libro El Canvi de Miquel Bauçà, alternando texto y canto coral.

¿Una obra en forma de diálogo?

Pretende ser una interlocutoria teatral y musical en forma de diálogo a tres voces cuyo eje central es el concepto de ‘construcción’, ya que en la obra se interrelacionan tres figuras clave de la cultura y la historia de Felanitx, que a la vez han sido los pilares inspiradores: El arte arquitectónico de Guillem Sagrera, la trayectoria de la propia Coral como expresión del crecimiento humano y la construcción social en el ámbito del canto coral, y finalmente el papel de la poesía de Miquel Bauçà como construcción de la identidad cultural.

¿Cómo ha estructurado esa especie de cantata?

He querido tratar las voces de la coral como si de un desarrollo de formas y espacios arquitectónicos se tratara. El canto y el recitado de la poesía llenan el espacio con el ritmo y la cadencia. Piedras, armonías y cuerpos, convierten el espacio en un escenario en el que la reverberación del sonido se convierte en partitura viva que se irradia en cada rincón de los edificios creados por Guillem Sagrera. La poesía y las armonías son el reflejo de las líneas suaves de una fachada elegante o de una ventana ornamentada. La voz del coro llama al alma, mientras la palabra cautiva sobrecoge al oyente. Música que parte de esos versos de Bauçà.

Es, entonces, un tríptico.

En efecto, un tríptico formado por la arquitectura, la poesía y el canto coral. Cada elemento complementa los demás para crear una experiencia totalizadora. Felanitx ha aportado los pilares imprescindibles para construir este tríptico: Sagrera, Bauçà y la Coral de Felanitx.

El programa también incluye sus ‘Re-Visions de Palestina’, que también podrán escucharse en el Museu de Mallorca este sábado.

Sí, en Palma lo interpretamos como obra única, con una introducción a cargo del catedrático Nicolau Dols y con el intérprete de sitar Iti y los actores Catalina Bibiloni y Guillem R. Simó. La orquesta Lauseta, con Xisco Amengual al frente, actuará en los dos conciertos.

Hábleme de esa obra.

Re-Visions de la Palestina contiene textos de la obra Visions de Palestina de Miquel Costa i Llobera, con añadidos de poemas de autores actuales tomados del libro Si dius Gaza. La obra pertenece al disco Més de trenta-sis al cub Re-visions de la Palestina, que era la estimación de personas asesinadas en el momento de publicar el disco. Ya puse lo de «més de», pues preveía que, desgraciadamente, la cifra aumentaría, como así ha sido. La lectura de los textos del poeta mallorquín, inspiraron la música que compuse en el 2004 como banda sonora de un documental biográfico sobre el poeta de Pollença. La desolación que Costa expresa en el libro hacia algunos aspectos geográficos y paisajísticos de aquella visita, por desgracia, han castigado al pueblo palestino a lo largo de la historia en forma de limpieza étnica, territorial y cultural y renace de manera cruenta a lo largo de 2024 y 2025. Una lacra que una especie que se autoproclama humana no se puede permitir. Mi música no podrá devolver la vida a los que la han perdido injustamente, ni seguramente hará cambiar de opinión a los verdugos miserable. Pero la práctica de un clamoroso silencio ante la barbarie humanitaria no es una opción. Ser humanos es mucho más que un concepto.