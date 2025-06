¿Cuánto tendrá que pagar Mango al mallorquín Miquel Barceló por usar su obra sin permiso?

La Audiencia de Barcelona ha condenado a la multinacional textil Mango a indemnizar con 750.000 euros a la entidad de gestión de derechos de autor VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) por el uso no autorizado de obras de tres reconocidos artistas: Antoni Tàpies, Joan Miró y Miquel Barceló, este último originario de Mallorca. La sentencia establece que Mango vulneró los derechos de propiedad intelectual de los creadores al convertir sus obras en NFTs (tokens no fungibles) y difundirlas en el metaverso y redes sociales sin contar con la autorización de los titulares de derechos.

Multa por reproducir 'Dilatation' de Miquel Barceló

De ese monto total, el mallorquín Miquel Barceló recibirá 100.000 euros en concepto de daños patrimoniales y otra gran suma por daños morales, ya que la indemnización se calcula de forma individual por cada obra afectada —cinco en total, una del felanitxer titulada 'Dilatation'-.

La resolución de la Sección 15 de la Audiencia estima el recurso presentado por VEGAP contra una sentencia anterior que había dado la razón a Mango. El nuevo fallo, mucho más severo, obliga también a la empresa a destruir los NFTs creados con las obras de los tres artistas y a cesar cualquier uso futuro de sus imágenes en el entorno digital o físico sin autorización.

Los jueces remarcan que Mango, pese a poseer físicamente los cuadros, no tenía derecho a reproducirlos ni transformarlos digitalmente. Señalan que los autores habían decidido divulgar sus creaciones en formato físico, “y no en entornos digitales ni virtuales”, dejando claro que los nuevos usos digitales no estaban contemplados ni autorizados.

La colección digital de Mango, bautizada como "Lazy Minted NFTs", fue presentada en mayo de 2022 durante la inauguración de su tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. Mientras tanto, el pintor mallorquín Miquel Barceló, junto a los herederos de Tàpies y Miró, ve reconocidos sus derechos frente a una práctica cada vez más extendida: la digitalización y explotación comercial de obras de arte en el universo de los NFTs, sin consentimiento ni compensación.