Jesús Terrés: «Escribo para vivir, porque estoy vivo, para seguir viviendo»

Desde el año 2020, cada sábado comparte un relato íntimo con más de 38.000 lectores. ¿Cómo surgió la idea?

Pues porque necesitaba expresar mis miedos, mis anhelos, mis entusiasmos más íntimos. Como quien lanza una carta al mar, no recuerdo si en aquel primer envío había cuatro o cinco personas al otro lado. Pero era lo de menos: la newsletter nació por la simple necesidad de escribir, y ese fue mi mantra desde el comienzo: textos desde las entrañas. Escribo para vivir, porque estoy vivo, para seguir viviendo.

Cada uno de estos relatos también son, de algún modo, cartas directas al buzón de personas que desconoce. ¿Qué respuesta le llega de sus lectores?

Pues es una de las cosas que más me ha ido sorprendiendo a lo largo de estos cinco años: uno piensa que sus movidas son tan solo suyas, que nadie más ha sentido lo que tú sientes, pero qué va: todo lo contrario. Resulta que nuestros conflictos no son tan diferentes; todos cruzamos los mismos puentes: el miedo, la pasión, el duelo, la emoción. A lo largo de este tiempo, he descubierto que nos sentimos menos solos cuando tenemos la certeza de que otro ser humano está sintiendo exactamente lo mismo que nosotros.

Una selección de estos relatos conforman su tercer libro, ‘Vivir sin miedo’. ¿Es un alegato a experimentar la emoción sin filtros?

No soy yo mucho de alegatos, creo que uno debe descubrir las cosas por sí mismo: es la única manera de aprender. Pero, si algo tengo claro, es precisamente lo que comentas ahí —la única vida que merece la pena ser vivida es la que sucede sin filtros, la religión de la piel erizada, la emoción como bandera. Todo lo demás es un invernadero.

¿Tiene algo de reparador o terapéutico el ejercicio de la escritura?

De terapéutico no, porque nada sustituye a la terapia, a eso que sucede en tu interior cuando das con el psicoanalista adecuado: alumbrar tus zonas oscuras, entender, conectar los puntos. Eso solo puede suceder ahí. Ahora bien, reparador desde luego sí es, sienta bien (me sienta bien) escribir porque escribiendo te sientes más vivo, menos solo. Nombrar un conflicto no lo sana, pero sí alumbra el camino.

Además de la emoción, el placer es un tema frecuente tanto en sus relatos como en sus libros anteriores (‘Nada importa’ y ‘Buscaba la belleza’). ¿Cómo vive y celebra, en el día a día, el hedonismo?

En este hoy tan entregado al estoicismo, al crecimiento personal y a toda la vaina del «Labor omnia vincit» (es de Virgilio, viene a significar «El trabajo lo conquista todo»), yo cada día lo tengo más claro: hay que celebrar lo pequeño, la calma elegida, los ratitos buenos, el abrazo de un amigo, una copa de vino blanco frente al mar. Yo pienso más bien como Epicuro: «El placer es el principio y el fin de la vida feliz».

En su ‘Consultorio sin miedo’ —antes en Instagram, ahora en Claves— la gente le pregunta por el amor y la amistad, recomendaciones sobre dónde comer, qué ver en una ciudad o dónde alojarse. ¿Qué cree que une a la comunidad que ha ido creando a su alrededor?

Pues desde hace un tiempo (por culpa de Matoses, buen amigo que además vive en Balears) me gusta llamar a este grupo de personas bonitas «esa pequeña comunidad de gente sensible», porque precisamente creo que esa es la clave: la sensibilidad. La empatía, aceptar nuestra fragilidad, (querer) saber escuchar. La sensibilidad es el vínculo que nos une.

Desde que lanzó el consultorio, ¿cuál es la pregunta que más le han hecho?

«¿Cómo olvidar?»

¿Y una pregunta que no esperaba y que no olvidará jamás?

«¿Qué se le puede pedir a la vida?»

Ha presentado ‘Vivir sin miedo’ en el Hotel Victoria Gran Meliá de Palma. ¿Comparte con la marca premium de la hotelera mallorquina la misma visión del lujo y el disfrute?

El slogan de Gran Meliá es «Una vida bien vivida» y yo pienso, escribo y hablo constantemente en torno a esa pregunta. ¿Qué es una vida bien vivida? Sin ningún lugar a dudas: un café al atardecer (al capvespre, como decís aquí) en la terraza de este hotel, mientras el sol se pone en el horizonte, una brizna de viento en la espalda, saberte bendecido.

Ahora que está unos días en la isla y es verano, ¿qué tres planes hedonistas recomendaría para disfrutar en Mallorca?

El desayuno (el mejor de la isla) en Arrels by Marga Coll en el Hotel de Mar Gran Meliá, luego un baño en su cala (que para mi mujer Laura y para mí es un lugar mágico), imprescindible acercarse hasta Teixits Vicens en Pollença para comprar cosas bonitas, un libro en Rata Corner, pasear a través de las encinas (al anochecer) de la Serra de Tramuntana. Esta isla es infinita, uno de los lugares más bellos del mundo.