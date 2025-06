Luis Massot, del grupo musical Taifa: “Al poder siempre le ha molestado la gente que piensa por sí misma”

¿Qué tiene Luis Massot de hereje?

Hereje es aquella persona que piensa por sí misma, así que todo. Taifa también es un poco hereje dentro del estilo porque no somos flamenco puro, ni heavy metal puro, ni música árabe pura.

En ‘Tierra de nadie’, que diría Barón Rojo.

Sí, y eso nos da una libertad artística que no suelen tener otras bandas, que están aferradas a un solo estilo.

Libertad y rebeldía, porque usted sigue siendo un rebelde.

(risas) Bueno, yo lo que quiero es ser libre. La única meta que tengo en mi vida es llegar a ser libre, tanto artística como personalmente. Musicalmente, Taifa ya está en ese camino.

¿Con la música se alcanza todo?

La música es un don, el reflejo del alma.

¿El rock aun le incomoda al poder?

Al poder siempre le ha molestado la gente que piensa por sí misma.

¿Quién le impide agitar las alas, volar?

‘Alas de sirena’, la canción que abre el disco [cuyo título, el del álbum, me vino en un sueño, me desperté con él y dije: este], hace referencia a esa creencia que dice que las sirenas tenían alas, pero que al no utilizarlas, por miedo o desconocimiento, las perdieron.

Le preguntaba que quién le corta a usted las alas.

Je, je, espero que nadie… quizá la sociedad. Pero el hecho de ser un rockero, y más en mi estilo, porque el rock se ha estandarizado, me permite hacer lo que me dé la gana. Como dice la canción, no tenemos que rendir cuentas a nadie.

Solo a sus fans, o ni siquiera.

Yo pienso que hay que rendirles cuentas solo a las musas.

Llevaba mucho tiempo sin sacar disco. ¿Las musas le habían dado la espalda?

No, al contrario. Como suelo decir en broma: estábamos afilando los cuchillos. Pienso que ‘Herejías sonoras para oídos libres’ es el mejor disco de Taifa, no es que lo piense, es que nos lo dicen todos los que lo han escuchado, y lo es con diferencia.

¿Qué le convierte en el mejor?

Detrás del disco hay mucho estudio de otros tipos de músicas, y muchos instrumentos que ya estoy tocando, como el laúd árabe, el saz turco, el guembri... Con la pandemia, cuando se publicaron muchos discos porque sí, nosotros decidimos esperar y hacer un trabajo en condiciones, un disco que se mueve entre el rock progresivo, el flamenco, y los sonidos orientales y del Magreb. Estamos orgullosos de él, tanto a nivel compositivo como de letras, bastante místicas. El diseño del cedé también es acojonante.

Portada del nuevo disco de Taifa / L.M.

Aun no está en Spotify.

No, estará a partir de agosto. Sí hemos hecho una pequeña tirada en CD para los fans, en dos formatos: en castellano e inglés. En Marruecos y otros sitios nos decían que nuestra música se podría mover más en inglés. También lo cree así la discográfica, 5 Lunas Producciones, de Málaga.

A usted siempre le ha tirado el sur.

Sí. El primer disco de Taifa se llamó ‘Más allá del sur’.

¿Dónde han grabado?

El nuevo disco se ha grabado en casa. Lo único que se ha grabado en estudio han sido las baterías, eso lo hicimos en el estudio de Toni Toledo (Sexy Sadie). Los guitarristas flamencos Juan Delola y Enric Gayá grabaron en Andalucía y los violinistas andalusíes Amin Chaachoo y Yasser el Attar, en Tetuán. Fue un poco recopilatorio pero a la hora de mezclar Jordi Álvarez (Big Yuyu) lo ha hecho perfecto (en Sa Grava Estudi) y la masterización la realizó Mateu Picornell.

¿Preparada la máquina para los directos?

Sí, ya hemos presentado el nuevo disco en el Carbosur Rock Fest, en Granada. La respuesta fue bestial. Llevábamos más de un año sin actuar y alucinamos.

¿Tienen alguna fecha en Mallorca?

De momento, no. Lo que sí tenemos apalabrada es una pequeña gira por Marruecos para después del verano. Se puede decir que Marruecos ya casi es nuestra primera casa (risas). Marruecos, a diferencia de España, aun es un país musical. La música aun está en los zocos. Ser músico en España es de herejes. En Andalucía también nos salen actuaciones. Pero en Mallorca, ¿dónde quieres que toquemos?, ¿dónde podemos hacer una presentación en condiciones?

¿Qué podemos aprender de un país como Marruecos?

Yo creo que todos podemos aprender de todos. No hay cultura mejor que otra. Pero si hay algo que admiro es el amor que tienen a su música y cultura.