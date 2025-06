María Adánez protagoniza 'La gramática': "Los ciudadanos tenemos el poder de la palabra"

¿Hablar como establece la RAE ya no da esplendor?

Esa es una de las reflexiones de La gramática. El autor y director, Ernesto Caballero, es un erudito de la palabra y una de las eminencias de una generación que destaca por ser extraordinariamente culta. En el proceso de la obra y en los ensayos nos transmitía, nos empapaba, nos contagiaba su amor y entusiasmo por la lengua. De ahí el origen de la dramaturgia, con la que a través de mi personaje hace una llamada de atención sobre lo que ocurre en los últimos tiempos. Yo interpreto a una mujer básica e ignorante, en palabras de ella, que es limpiadora en la sede de la RAE y un día se le cae en la cabeza una de las estanterías que albergan todos los tomos de la gramática española, por lo que cuando despierta se convierte en una mujer ilustrada. Sin embargo, más allá de procurarle satisfacción, le causa problemas en su entorno, ya que es una auténtica policía del lenguaje, y decide ir a un terapeuta para volver a ser como antes.

¿Por qué ser precisos con la lengua y la morfosintaxis puede incomodar a la gente?

Parece una respuesta orgánica del pueblo, como si hablar bien y el amor por la palabra que teníamos hasta hace muy poco tiempo fuese algo decadente, cultureta y finolis. Muchos abogan por lo que creen que es más divertido y sencillo en lugar de poner un poco de esfuerzo. No hay una única causa, sino que las redes sociales, la inmediatez a la que nos obligan, los anglicismos, la clase política y otros factores han influido en esta degradación del lenguaje. Otra de las reflexiones de La gramática es que somos lo que hablamos. Cómo nos expresamos condiciona nuestra realidad.

También puede ocurrir al revés, que incomode oír a alguien que no habla correctamente. ¿Depende del entorno social?

Sí. Todo lo que nos rodea nos modifica para bien o para mal. Y la generación de la que provienes. El amor por la palabra antiguamente estaba en todos los estratos sociales y se hablaba con un vocabulario mucho más rico. En mi época había además una programación infantil televisiva que era una maravilla, como por ejemplo La bola de cristal, en la que había entretenimiento y también te hacían pensar, como el eslogan que decía ‘Si no quieres ser como estos, ¡lee!’, acompañado de unas imágenes de unos borregos.

¿Qué papel juega la educación?

La educación es vital, tanto la que se imparte en los colegios como la que aprendes en el exterior, en especial la recibida en la familia, sin lugar a dudas. Creo que lo adquirido en el seno familiar sienta las bases de todo lo que vendrá después. Si a tu hijo le inculcas desde chiquitito la afición por la lectura, tendrá una gran ventaja en el futuro respecto a quienes no han leído de pequeños. En edades tempranas los cerebros son esponjas y al final con la lengua estamos hablando de desarrollo neurológico. Los colegios también son básicos, por supuesto.

El terapeuta, interpretado por José Troncoso, y la paciente / David de la Morena

¿Cómo ha sido dar vida a este doctor Jekyll y míster Hyde de la lengua?

El proceso creativo ha sido una maravilla y, al mismo tiempo, de una gran dificultad. Mi personaje decide ir al terapeuta debido a que tiene un trastorno que le obliga a corregir los errores lingüísticos, lo que ha provocado que su entorno no quiera saber nada de ella, ya que es una pesada. En este punto de la función aparece la crítica a quienes rechazan a las personas que son más eruditas. Es una obra en la que no hay nadie totalmente bueno o malo, y es el teatro que me gusta, donde todos los personajes tienen luces y sombras. Con el terapeuta, interpretado por José Troncoso, la protagonista se va deconstruyendo a través de una serie de pruebas y la mujer que era antes va asomando poco a poco la patita.

Muchos jóvenes han acudido en Madrid a ver la obra. ¿Habría que hacer una versión para ellos con vocablos como ‘obvio’, ‘bro’, ‘... y tal’ o ‘literal’?

Y ‘servir coño’, una expresión que me deja muerta cada vez que la oigo, como otras. Tendríamos que hacer una función para los jóvenes en cada sitio al que vamos. Se ven reflejados y se divierten mucho con los cultismos. No es una comedia de carcajadas, sino de sonrisas y con muchas reflexiones detrás.

¿Las palabras pueden llegar a detener las bombas?

Ojalá, ya nos gustaría. Desde luego, el poder de la palabra es muy fuerte y los ciudadanos tenemos este gran poder. Es nuestra manera de manifestarnos ante situaciones como las que estamos viviendo. Sin embargo, son tiempos muy oscuros y el lenguaje está siendo utilizado también para tergiversar. Antes de los últimos conflictos, ya desde la pandemia, empezaron a eclosionar las noticias falsas, la manipulación y la desinformación. Los medios de comunicación tenéis, ahora más que nunca, el cometido de informar con la verdad más objetiva posible. Las noticias falsas, alimentadas por las redes sociales, pueden ser muy peligrosas al cambiar la opinión de numerosa gente que no contrasta la información a través de los medios de comunicación veraces.

¿Es el lenguaje de los políticos?

Los políticos siempre juegan a su favor y son grandes actores, aunque la mayoría tienen unas líneas rojas, debido a que es muy grave mentir, manipular y crear una especie de pequeña dictadura desinformando de este modo a los ciudadanos.

Pese a su amplia trayectoria teatral, es conocida sobre todo por las series televisivas. ¿Le queda el salto a las plataformas?

Finalmente lo he dado, aunque todavía no puedo decir nada de las dos series que tengo en marcha. En una estoy terminando el rodaje y la otra está en preproducción. Hay además proyectos en televisión muy interesantes y a final de año me incorporaré a la obra de teatro Panorama desde el puente, de Arthur Miller, con un grandísimo elenco capitaneado por José Luis García Pérez, con el que me hace mucha ilusión trabajar.