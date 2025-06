Joanmi Bauzà, músico: «Mantenerse activo creativamente funciona como un gimnasio de ideas»

Joanmi Bauzà (Alcúdia, 2001) celebra un 2025 prolífico en materia musical. En los últimos meses ha publicado el disco Little Mediterranea y una canción creada junto a Ritual Nepal que habla de algunas graves problemáticas que padece la isla, y actualmente está preparando la presentación en directo del citado álbum que tendrá lugar el próximo mes de septiembre.

Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers y los Strokes

«En la música busco mantenerme activo creativamente, porque funciona como un gimnasio de ideas. Cuanto más creas, más fácil es seguir creando», reconoce este compositor, guitarrista y productor que descubrió la música con los discos de Pink Floyd que su padre, también músico, ponía en casa y en el coche. «Mi hermano mayor tocaba la batería, y él me llevó hasta otros grupos como Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys o los Strokes», recuerda.

«Mi primer contacto con la guitarra no fue del todo exitoso. Empecé a ir a clases de guitarra clásica en la escuela de música de Alcúdia, pero abandoné al poco tiempo por falta de motivación, para pasarme posteriormente a la percusión. Al poco tiempo empecé a aprender guitarra por mi propia cuenta. Más adelante, en 2017, empecé a aprender producción musical, también de forma autodidacta», explica.

'Little Mediterranea', el gusto por el compartir

L.A. y Bilo son dos de los grupos mallorquines que más huella le han dejado, al igual que Juanjo Monserrat y los hermanos Faus y Nofre Morell. Su último álbum hasta la fecha lleva por título Little Mediterranea, cuya grabación se realizó íntegramente en su estudio doméstico (home studio). «El abrir la puerta a la gente, conversar, intercambiar gustos, eso para mí es el estilo de vida mediterráneo», señala un músico que siempre busca «la honestidad» en sus canciones.

Portada del disco de Joanmi Bauzà 'Little Mediterranea' / .

En Little Mediterranea han participado una serie de cantantes y músicos, entre ellos Marzo James (Glenn Anthony Henry), «una leyenda de la escena local que estuvo muy presente en la escena hip-hop de los 90 en Los Ángeles, llegando a colaborar con Dr Dre. Curiosamente, nos conocimos ya que él se mudó cerca de donde vivo y empezamos a quedar para tocar». También Lia Ribas, «excelente guitarrista y compositora, por no hablar de la voz celestial que tiene. He tenido el placer de producir algún tema suyo que aun no ha salido»; y Maggie Tugores, «una de las artistas con las que he compartido más escenario con otros proyectos, con una inconfundible voz. Muy sencillo trabajar con ella, siempre es garantía de éxito».

Dos nombres más en este Little Mediterranea. El primero, Ritual Nepal, es decir, Rai de las Heras, Pedro Amengual y Joan Gual. «Hace unos tres años entré en el Club Mutante (el antiguo) y estaban tocando ellos tres. Me encantó la actitud y sobre todo que sonaran tan potentes siendo solo un power trio. A raíz de ahí, empezamos a quedar para sacar temas», comenta. El segundo, Gostwo (Sergi Gosálvez), para el que solo tiene buenas palabras: «Es la persona más creativa que conozco. Escribe canciones como quien hace churros (y muy buenas por cierto). Siempre nos habíamos ubicado respectivamente, pero no nos conocimos hasta 2020, cuando produje su primer EP en solitario, Sunday Mixtape. Colaboramos con anterioridad en un tema llamado Dogs In Battle, el cual grabamos en el estudio de José Forero en Londres en 2023. Sergi escribió las letras de Berlin y Were love remains, además de las de Violet y Bigger than Big», apunta. «Quiero mencionar en última instancia a mi amigo Tomeu Bosch, quien grabó la batería de Violet, y al que admiro mucho. Tengo el placer de tocar con él en un proyecto paralelo», añade.

'Little Mediterranea' se grabó en el estudio doméstico de Joanmi Bauzà / .

Contra el consumo desmedido en una isla amenazada

Volviendo a Ritual Nepal, Joanmi Bauzà ha creado con ellos No sé si tenc futur, una canción que pone el foco en algunas problemáticas que padece la isla. ¿Qué le reprocha a Mallorca? «Lo que me genera incomodidad es que se vea a Mallorca como un parque temático donde apagar el cerebro y consumir sin tener en cuenta el impacto que eso tiene. La isla no es un lugar para desconectar de la realidad a costa de su identidad, su cultura y su medio ambiente. Es importante que los que visitan o incluso los que vivimos aquí, entendamos que el consumo desmedido y la falta de conciencia sobre lo que sucede a nuestro alrededor tienen consecuencias muy reales».