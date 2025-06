Sara Montiel juró que «cuando muera, me reuniré con Pepe en el cielo»

Pepe Tous murió anteayer, 25 de agosto de 1992. Desde su piso en el Hotel Mediterráneo del Paseo Marítimo, el Mercedes de Pepe Roses ha trasladado a Sara Montiel al aeropuerto de Palma. La artista debe volar a Barcelona para el entierro en Collserola. A la espera, la refugian en una sala VIP de Son Sant Joan. Pido la venia al chaqueta roja de Iberia, que consulta con el mito y traslada la respuesta:

-Puedes pasar.

La Montiel está enlutada hasta el alma, salvo un collar de perlas que le da cinco vueltas. Templada, hasta que me ve y rompe a llorar. No hay fingimiento, sino la exhibición de una gran actriz. No importa si el llanto era verdadero o adaptable, era Sara. Me arrodillo prácticamente a sus pies, porque siempre agradeció los gestos de adoración. Voy a preguntarle algo, pero no me deja tiempo y entona su elegía al esposo desaparecido:

-Nunca más podré volverme a enamorar. Otras dicen ‘ay, no sé si alguna vez...’. Pues yo sí lo sé. Jamás. Mis únicos amores son mis hijos. Si el cielo es como dicen, Pepe tiene que estar con los justos. Lo más seguro es que también yo vaya donde está él. Me reuniré con Pepe cuando me muera, le pido que ahora tenga serenidad y que consiga la paz mientras me espera. Yo seré fuerte para sacar a nuestros hijos adelante. Nunca he amado a nadie como a Pepe. Gracias a él he conocido el amor en toda la extensión de la palabra. El amor de un compañero, de un amante, de un padre, de un amigo, de un hombre íntegro, de un caballero, de la bondad.

Dudo entre ponerme a aplaudir o a compaartir sus lágrimas, pero Sara no lo necesita. Solo requiere que su mensaje sea transmitido con la misma fidelidad que contiene. Apenas le pregunto por sus hijos, la estrella superlativa imita la voz infantil de su primogénita, Thais Tous:

-«¡Mamá, yo no puedo ver a papá quemado, no me hagas ir a Barcelona!». Thais está destrozada y lo comprendo, porque mis hijos adoraban a su padre.

La artista, que vivió largos años en Mallorca, y que juraba que «no nos moveremos de la isla ni de mi casa», acaba de reaparecer en la trilogía Súper Sara de HBO Max. Aquella tarde de duelo en Son Sant Joan, alternaba las arias de diva dolorida con el pragmatismo de contarle al pequeño Zeus Tous que su padre había muerto. «Todavía lo ignora, habrá que decírselo mañana».

En los noventa del pasado siglo, los mitos todavía eran de verdad. Cuando salíamos del Paseo Marítimo camino del aeropuerto, una fan se abrazó solidaria a Antonia, como la llamaba Tous, para gritarle patriótica que «tu dolor es el dolor de España». Y así era, salvo para la pasajera que se puso a piropear a Saritissima camino del avión, porque desconocía la noticia de la viudez, «ya notaba yo algo raro».

Seguimos a solas con Sara en el reservado del aeropuerto, a punto del aria final. Me detalla la cremación de Tous para constatar que «a mí también me quemarán». Le susurro la última pregunta:

-¿Quiere esto decir que crees en la resurrección del alma, pero no del cuerpo?

-Creo en Dios, y en que estamos a lo que Él manda. Se ha hecho su voluntad y me han quitado a mi marido. Mala suerte o buena suerte, quién sabe.