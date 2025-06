Avui, 21 de juny, quan la tradició marca l’inici de l’estiu, és el Dia de la Música. Per tant, és bona cosa aprofitar la festa per assistir a algun concert. Aquí en remarcarem alguns dels que ens proposen diferents grups per aquest cap de setmana.

Com cada dissabte, podem encetar anant a Alaró i a l’església de Sant Bartomeu (11.30h) per escoltar el recital de Miquel Bennàssar.

El capvespre (20h), en el Monestir de la Real, Da Braccio Quartet i el baríton Imanol Gamboa presenten Going Bach, amb obres del mestre alemany.

A Can Prunera de Sóller, el pianista Magí Garcias enceta el cicle «Nits de Libèl·lula» amb un programa dedicat a obres de Brahms, Liszt, Chopin i l’estrena de La Vall de Juli, una obra inèdita del mateix pianista, inspirada en la història de Can Prunera.

Ja, de tard, a l’església Sant Joan d’Estellencs (22h), l’Ensemble Tramuntana interpretarà el Septet de Beethoven.

Demà diumenge, a l’auditori del Conservatori de Palma (20h), un concert titulat A doble cor, amb la Coral Universitat Illes Balears i el Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida. En el programa, la Missa a doble cor de Josef Rheinberger i obres del repertori tradicional català i mallorquí.

Abans, a les 18 hores, el Teatre Principal de Palma programa la darrera funció de Don Pasquale, l’òpera que tanca la temporada lírica del teatre.

Ja passat el cap de setmana, dilluns, Juventuts Musicals de Palma ens proposa un recital de flauta i piano a Can Tàpera (20h). Irene Mata i Graham Jackson interpretaran obres de Falla, Piazzolla, Leclair, Franck i d’altres compositors.