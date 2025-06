Dans’illot celebra el 3, 4 y 5 de julio su 16ª edición con un cartel diverso

El Festival Dans’illot celebrará su 16ª edición los próximos 3, 4 y 5 de julio en la localidad costera de s’Illot, convirtiendo el núcleo en un espacio escénico abierto y dinámico donde la danza y el movimiento serán protagonistas.

El evento, ya consolidado como una cita de referencia en Mallorca, apuesta este año por una programación ecléctica y de calidad, con nombres destacados del panorama escénico balear y estatal, aseguraron la directora artística, Margalida Salas; el delegado de Cultura del Ajuntament de Manacor, Ferran Montero; y la delegada de s’Illot, Júlia Acosta.

Entre las compañías y artistas programados destacan los Iron Skulls, que presentarán La Perla dentro del espectáculo Iron Modvm; Hotel iocandi con Conhort; Nétes con Petjades; Les del Picnic con las piezas Tan a prop y Picnic on the moon; y Àlex Fuster con Hem caigut i he tancat els ulls.

Junto a ellos, el festival reserva un espacio importante a los grupos y escuelas de danza locales, reforzando así su espíritu colaborativo y comunitario.