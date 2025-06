Christian McBride, ganador de nueve premios Grammy, estrella del Festival de Jazz de sa Pobla

Christian McBride encabeza el cartel de la 31 edición del Festival Mallorca Jazz sa Pobla, que se celebrará en escenarios como la plaça Major, el parc de Can Cirera Prim y el centro cultural de Sa Congregació.

Uno de los grandes del jazz actual

Entre los nombres más importantes del jazz actual, el contrabajista Christian McBride (Filadelfia, 1972) se ha consolidado como una figura clave y emblema de su generación. Recientemente ha impulsado la propuesta Remembering Ray Brown junto a dos maestros: Benny Green al piano y Gregory Hutchinson a la batería. Un trío de auténtico lujo que ofrecerá, en exclusiva, un concierto el próximo 24 de julio en sa Pobla. Pocas veces se tiene la oportunidad de disfrutar de músicos de esta talla, y no hace falta ser adivino para anticipar que será una velada única e inolvidable.

Christian McBride / .

Músico comprometido, McBride, ganador de nueve premios Grammy, ha dedicado parte de su carrera a rendir homenaje a figuras clave en la lucha contra el racismo. The Movement Revisited: A Musical Portrait of Four Icons (Mack Avenue, 2020) es un tributo a Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King y Muhammad Ali. McBride reconoce que el tema del racismo le preocupa profundamente y que, con proyectos como este, intenta “centrar la atención en estos temas y recordar el legado de quienes lucharon por la igualdad. La música puede hacer reflexionar, sacudir conciencias, y yo intento aportar mi granito de arena con lo que hago”.

El homenaje a Ray Brown (1926–2002) no es solo un recuerdo a un artista inmenso, es, sobre todo, una muestra de jazz en mayúsculas: intemporal, vivo y con espíritu de vanguardia.

Marion Rampal, figura clave del jazz francés

El segundo concierto, también en el parque de Can Cirera Prim, tendrá como protagonista a Marion Rampal, figura clave del jazz francés, con un repertorio dedicado a la legendaria Abbey Lincoln (1930–2010), icono musical y activista por los derechos civiles. Uno de sus álbumes más destacados es We Insist! Freedom Now Suite (1960), una colaboración con el batería y compositor Max Roach. Este álbum es una obra clave dentro del jazz comprometido y una rotunda declaración contra el racismo y la opresión, que integra jazz de vanguardia con una clara denuncia social.

Marion Rampal / .

Marion Rampal, en Song for Abbey, se inspira en el legado de Lincoln, combinando temas emblemáticos con piezas más íntimas, adaptaciones y composiciones propias en francés. Lejos de cualquier homenaje convencional, Song for Abbey es un viaje hacia las estrellas: un gesto de libertad y, al mismo tiempo, de memoria. Con esta obra, Rampal invoca a una artista inmensa, aquella que veía el jazz como la forma más auténtica de trabajar lo que ella llamaba “la construcción del carácter”.

Daahoud Salim, entre la tradición y la vanguardia

El siguiente concierto será el 5 de agosto y correrá a cargo de Daahoud Salim, pianista y compositor de ascendencia afroamericana reconocido por su expresividad y conexión entre la tradición y la vanguardia del jazz. Y el concierto de clausura, en la plaça Major, lo ofrecerá la Sa Pobla Jazz Collective, una big band formada mayoritariamente por músicos locales, que presentará un proyecto creado en Mallorca con la ambición de proyectarse a nivel nacional.

Distintos escenarios

Fiel a su formato habitual, que lo ha consolidado como una cita imprescindible dentro del panorama de festivales de jazz, el festival de este año combinará escenarios emblemáticos como la plaça Major —donde tendrá lugar el concierto de clausura—, el parc de Can Cirera Prim —espacio idóneo para disfrutar de la música en un entorno natural que simboliza la conexión entre el medio ambiente y la realidad agrícola del municipio—, y el centre cultural de Sa Congregació, donde se entregará el premio del festival. Además, el edificio de Can Corró será la sede donde se mezclarán cine y jazz, y el patio del casal de Can Verdal, en la misma plaça Major, será el escenario de un ciclo de conciertos dedicado a propuestas emergentes y jóvenes.

Comprometido con la defensa de los derechos sociales y civiles

Los valores fundacionales del festival se mantienen intactos, y la programación sigue reflejando la vitalidad y creatividad del jazz contemporáneo. “En esta 31ª edición queremos destacar nuestro compromiso con la defensa de los derechos sociales y civiles en todas sus dimensiones: género, raza, origen, orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional y clase social”, señalan desde la organización.

A pesar de las dificultades económicas, el festival —producido por el Ajuntament de sa Pobla— sigue adelante gracias al decidido apoyo de instituciones y entidades como el Institut d’Estudis Baleàrics, la Fundació Guillem Cifre de Colonya y la empresa hotelera JS Hotels.

“Este año también queremos que el festival tenga un impacto social y sostenible. Por ello, la recaudación de los conciertos se destinará a la asociación PAiMEL, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito social para apoyar a los colectivos más vulnerables. Desde nuestro municipio, PAiMEL promueve la convivencia, la solidaridad y la cohesión social”, explican.

Cartel del festival obra de Lluïsa Febrer / .

El cartel de esta edición es obra de Lluïsa Febrer, ilustradora clave, reconocida por su energía y versatilidad artística.

Músicos locales

Las propuestas nuevas y jóvenes, enmarcadas en el Jazzdara, se podrán escuchar a partir del 30 de julio en el patio del casal de Can Verdal. Actuarán Pere Navarro Trio, Sinéad Cormican Quintet, Miquel Àngel Rigo Quintet y Sara Lilu Quartet.

El jazz también se unirá al cine con la proyección de Blue Giant, del director Yuzuru Tachikawa, una auténtica carta de amor al jazz en forma de anime, con una banda sonora cautivadora y un viaje musical lleno de emoción.

Premio para Jimmy Weinstein y Lilly Santon

El Premio Festival Mallorca Jazz Sa Pobla 2025 se otorgará este año a Jimmy Weinstein y Lilly Santon, por su trayectoria de casi veinte años vinculados al festival, la creación del seminario Traveling School PlayJazz y su inestimable contribución a la música jazz.

Finalmente, durante los días de conciertos en el parc de Can Cirera Prim, se podrá visitar la exposición fotográfica Jazz Live Play, una muestra que recoge imágenes de trabajos discográficos y libros influyentes en la trayectoria de Weinstein y Santon.

El abono para los tres conciertos de pago del Festival están en Ticketib, todo el ciclo 45€. Además de las entradas por conciertos.