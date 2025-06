Rels B publica ‘afroLOVA 25’, álbum que representa los amores de verano

Rels B arranca el que será su verano, no solo por el concierto del 28 de junio en el Estadi Mallorca Son Moix, que se presume será espectacular, también por un nuevo disco que publica este viernes y que seguro se coloca entre los más escuchados de los próximos meses.

Este nuevo álbum conceptual sobre el amor y el verano lleva por título afroLOVA 25 e incluye canciones como Vuelve contigo, La propuestaMis días a tu suerte o el maravilloso cierre Que todo siga igual... o que vaya mejor. Un disco que llega en la mitad de su A New Star World Tour, la gira más importante que Rels B ha brindado hasta la fecha, con la que está llenando los recintos más importantes a ambos lados del Atlántico.

Precisamente, al otro lado del Atlántico el nombre de Rels B no deja de correr de boca en boca. Decir que el mallorquín vive un momento dulce empieza a quedarse corto. La racha ya dura muchos años y desde hace tiempo todo lo que canta el músico palmesano se convierte en éxito.

La felicidad de estar en pareja

En este esperado disco el artista español más escuchado en el mundo se congracia con el amor y la felicidad de estar en pareja, que ya no quiere seguir viviendo una vida alocada y disoluta porque ha encontrado a quien querer, que ha quemado etapas y ha madurado, no solo personalmente, sino artísticamente, para ser quien es hoy. Un álbum que se publica un mes después de que Daniel Heredia Vidal contrajera matrimonio con la modelo colombiana Nicole Betancur, con quien se casó frente al mar, en Son Marroig (Deià), en una ceremonia alejada de grandes fastos a la que asistieron un centenar de amigos y familiares, entre ellos su madre María.

Rels B, de Son Gotleu al estrellato / .

Así, y tal y como el cantante ha compartido en redes sociales, afroLOVA 25 no es un álbum al uso, sino una colección de temas pensados para transmitir un estado de ánimo muy concreto a sus oyentes, algo parecido a lo que hizo Drake en More Life.

«Es música para escuchar cuando estás enamorado y te va bien», ha escrito Rels B en sus redes.

Afrobeat, amapiano y bachata

En este sentido, afroLOVA 25 abraza y representa los amores de verano. Supone una renovación de los motivos de su antecesor de 2023 y una continuación de lanzamientos como Te regalo, que ya se ha convertido en uno de los favoritos de sus fans.

El disco se mueve al ritmo del afrobeat, amapiano (un género musical sudafricano que se caracteriza por sus ritmos de piano, líneas de bajo profundas, percusión suave y tempo relajado) y bachata, con una cadencia más cálida, relajada, melódica. Y en él colaboran Los Sufridos, el colectivo dominicano de Cromo X detrás del hit Duro de verdad, Kapo y Thisizlondon, productor del Calm Down de Rema.

El mallorquín inició en marzo A New Star World Tour y desde entonces ha actuado por varios países de Latinoamérica. En agosto regresará a América, donde le esperan sus fans de México, Guatemala, El Salvador y Colombia, país de su esposa. Ya será septiembre cuando regrese a España.